Manes: "El 12 de septiembre les vamos a demostrar que el pueblo argentino no se rinde"

El precandidato a diputado nacional de la lista "Dar el Paso" dentro de Juntos en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes sostuvo hoy en el distrito de La Matanza que "a lo único que le tienen miedo es al voto del pueblo" y llamó a ir a votar para "demostrar que el pueblo argentino no se rinde".

En una recorrida de campaña, en neurocientífico aludió críticamente al oficialismo al tiempo que hizo un enfático llamado para ir a votar a las PASO del 12 de septiembre y "convencer a cada vecino, a cada amigo y cada amiga, de que lo que está en juego es el futuro de la Argentina".

"A lo único que le tienen miedo es al voto del pueblo y el 12 de septiembre les vamos a demostrar que el pueblo argentino no se rinde, que no renunciamos a la Argentina. No vamos a renunciar a nuestros hijos, no vamos a renunciar a la ética, no vamos a renunciar al bien común, no vamos a renunciar a nuestra patria", arengó el precandidato radical.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Manes sostuvo que "se está generando espiral de abajo hacia arriba, con el peronismo, con el radicalismo, con el PRO, con el progresismo y sobre todo con la sociedad civil" y remarcó: "Tenemos que ir a votar, es la única manera de revelarnos contra este sistema que no quiere que cambie nada".

"Mientras a todos nos va mal, mientras nos enfermamos, no podemos despedir a nuestros muertos, mientras los chicos no tienen clases, mientras nos empobrecemos y desempleamos, hay muchos que viven de privilegios. El voto es el lenguaje universal del pueblo y de la rebeldía", agregó.

De cara a los comicios legislativos de este año, el aspirante al Congreso afirmó: "No solo vamos a ganar en noviembre, también vamos a ganar en el 2023, por eso el 12 de septiembre tenemos que comenzar una rebelión contra la decadencia de siempre".

"¿Y saben por dónde va a empezar el cambio de la revolución del conocimiento?, por La Matanza. La Matanza le va a decir a la Argentina que lo que queremos no es más corrupción, sino educación, educación y educación", subrayó Manes durante su actividad en ese distrito del conurbano bonaerense. (NA)