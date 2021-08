Escuelas medias: "Hay chicos que nunca volvieron porque todos los docentes están dispensados"

Eugenia Díaz, docente y vocera del grupo de madres y padres de las escuelas dependientes de la UNS, habló esta mañana por LU2, donde manifestó su descontento por la falta de respuesta de los establecimientos y la postura gremial.

"Seguimos empantanados porque hemos solicitado reuniones antes de las vacaciones para mantener las vías de diálogo abiertas y eso no está ocurriendo. El gremio en estos últimos 20 años siempre obró de esta manera, pero ahora todo esto perjudica mucho a nuestros hijos porque todo lo que se perdió no lo van a recuperar y ellos no lo entienden, estamos muy preocupados", señaló Díaz.

Y agregó: "Muchos papás han contemplado o han sacado a los chicos de estas escuelas. Hay chicos de quinto o sexto año que sienten pertenencia y quieren seguir estando en la escuela, pero muchos optaron por salir porque esto es desgastante".

La mamá lamentó llegar a este punto "en el que no tenemos respuestas" y remarcó que "hay chicos que nunca volvieron a la escuela porque todos los docentes están dispensados".

En ese sentido, indicó que "ahora hay una resolución que dice que esas dispensas no van más y que los docentes que tienen las dos vacunas tienen que volver" a la presencialidad, pero a su vez "el gremio dice que no va a acatar [las resoluciones] y eso es un golpe nuevamente".

"Estamos agotados y desilusionados. Dicen que los docentes hacen uso de sus derechos, ¿y los de los chicos dónde quedan?", cuestionó la mujer.

Por último, contó que es profesora y da clases en la escuela "teniendo siempre presente el cuidado", al tiempo que resaltó que es algo que "los chicos, que necesitan el contacto con la escuela, también tienen incorporado".