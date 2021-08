Sociedad y campo unidos, la meta del bahiense que preside Ateneo Carbap

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Como sector somos un agente económico muy importante, pero igual de importante respecto del resto de las economías. No son ellos y nosotros, sino que es todo lo mismo. El campo es parte de la sociedad y no debemos separarnos ni diferenciarnos”.

Este es el mensaje de Juan A. Abraham, el bahiense que fue elegido —el último sábado 21, en Olavarría— como presidente de Ateneo Carbap, la cantera gremial de una entidad madre representativa y reconocida como la quinta pata de la Mesa de Enlace: la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

“Claramente, lo importante es no alejarnos de la sociedad. Los impuestos al sector privado les pegan a todos, así como la inseguridad, los inconvenientes con la educación o la falta de trabajo o de créditos para producir; no importa el sector”, amplió.

Una de las tantas manifestaciones multisectoriales realizadas en ocasión de fechas patrias en nuestra ciudad. La imagen corresponde al 20 de junio de 2020.

Abraham llegó al Ateneo Rural Bahía Blanca, que depende de la AGA, tras un congreso realizado en la ciudad en 2018.

“Me acerqué porque noté que no había muchos jóvenes en el sector agropecuario. Me interesó eso. Fui a una reunión en la Asociación de Ganaderos y ya nunca más me alejé”, sostuvo.

“Me interesó informarme porque las realidades de cada integrante del Ateneo son muy diferentes. Ahí se aprende mucho más que en cualquier otro lado”, agregó.

“Luego está la realización personal, donde uno quiere involucrarse lo máximo posible para intentar mejorar el sector. Ya lo veía desde afuera, pero desde adentro advertí que hay que trabajar mucho respecto de la imagen”, dijo.

“Es mucho más lo bueno que lo malo (NdR: lo que hace el sector agropecuario), pero hay que convencer de eso al resto de la sociedad”, comentó Abraham, en diálogo con La Nueva.

“Es la motivación para corregir ese rumbo y se logra con mostrar lo que hacemos. Sé que es sencillo decirlo, pero un poco más difícil de concretar”, admitió.

El dirigente gremial le dio una importancia vital al rol de la comunicación.

“Es clave a la hora de bajar mensajes y de delinear acciones. Hoy no puede haber una doble interpretación en este sentido”, aseguró.

“Hay que ser contundentes y simples. El mensaje se debe entender. Eso es lo que debe procurar el sector agropecuario si quiere informar cómo trabaja a diario tranqueras adentro”, explicó.

“No sólo es importante la comunicación hacia afuera, sino también hacia adentro. Nosotros, como Ateneo Carbap, debemos llegar bien a nuestras bases con las ideas porque si los proyectos son buenos pero los comunicamos mal, la gente no se sumará y no podremos avanzar”, expresó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El presidente saliente de Ateneo Carbap, Braian Robert y el entrante Juan Abraham.

“También debemos saber con qué recursos humanos contamos hacia adentro para proyectar el futuro. Es parte de la tarea a partir de ahora”, afirmó Abraham.

“La mesa saliente nos dejó todo en orden. Existen muy buenos contactos con las bases, con los Ateneos en formación y una aceitada relación con Carbap y con CRA (por Confederaciones Rurales Argentinas). También contamos con el presidente de Ateneo CRA, Santiago Alem, que es Olavarría y con quien podemos lograr una interesante sinergia”, afirmó.

“¿La primera acción? Empezar a conocernos. Se ha dado un cambio generacional importante y con muchas comisiones nuevas. Justo nos tomó en pandemia y recién conocí en forma personal a los integrantes de la mesa ejecutiva este sábado (por el 21) en Olavarría”, aseguró.

El promedio de edad de Ateneo Carbap es de 22 años.

“¿Cuál es mi compromiso? Total, de trabajo, de organización y del aporte de ideas de gente que se tiene que encontrar sí o sí. Uno deja mucho de lado para estar acá, pero en realidad me interesaría vivir siempre en la Argentina sabiendo que el sector está mucho mejor por lo que hizo una generación coincidente con la mía”, explicó.

“La idea final de lograr una Argentina próspera no es utópica”, agregó.

Abraham reemplaza en la presidencia de Ateneo Carbap a Braian Robert, otro joven bahiense, con establecimientos familiares en Jacinto Aráuz, quien es miembro de la comisión directiva de la AGA.

“Entiendo que la elección de Bahía Blanca está relacionada por los espacios de participación y de opinión que se brindan. Hablo por nuestra región; acaso en el resto sea igual”, opinó.

“No tenemos presiones y trabajamos tranquilos cada vez que presentamos propuestas”, añadió.

“Sí es una realidad que Bahía Blanca es un filtro muy bueno para llegar, porque acá viene gente de toda la zona”, dijo.

Juan Abraham (izq.), Horacio Salaverri, presidente de Carbap y Santiago Alem, titular de Ateneo CRA, este sábado 21 en Olavarría.

“Quienes se comprometen con el Ateneo Rural Bahía Blanca es porque están muy metidos. Acá se tratan todos los problemas de la región, con chicos y chicas desde Río Colorado hasta Coronel Suárez, y las distintas realidades se aprenden de forma vertiginosa”, describió el joven gremialista.

Respecto de la diferencia generacional con la dirigencia de Carbap, Abraham sostuvo que siempre está la natural predisposición de ambas mesas para trabajar en conjunto.

“Tenemos ideas semejantes para trabajar con el objetivo de mejorar la imagen del sector. Al final, se va a terminar encontrando un camino de coincidencias”, contó.

Algo personal

Abraham tiene 21 años y es corredor de cereales en la firma de su padre Maximiliano, que continuó el legado de su abuelo Angel. Su madre Ana Clara Franke, de Coronel Suárez, y su hermano Bautista (18) completan el cuadro familiar.

En los recesos escolares de la secundaria ya trabajaba con su padre, en coincidencia con el verano y la cosecha fina.

Como una forma de preparación específica para que lo piensa hacer en el trabajo diario de su vida, continúa realizando cursos de comercialización agropecuaria.