Dichiara habló de obras para Monte Hermoso y explicó su ausencia en el acto en Bahía

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, contó esta mañana que "la idea es tener terminada la obra para 2023" luego de la licitación de la primera etapa del camino de circunvalación.

"Queremos descentralizar un poco el tránsito y que la gente que va o vuelve de Sauce Grande no tenga la necesidad de entrar a Monte Hermoso", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal mencionó que "en una primera etapa el camino iniciará en la calle Bosque Alegre y pasará por delante del Golf y detrás del Faro", mientras que la segunda etapa "terminará en la última bajada hacia la desembocadura".

Por otra parte, el también precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos aclaró por qué no participó la semana pasada de los actos que el partido llevó adelante en Bahía Blanca.

"Fue Victoria Tolosa Paz a Bahía y se armó un acto local, por eso se hizo con los candidatos locales. Estuvo Maite Alvado, que es del ámbito de Bahía, con todos los candidatos de Bahía. Eso han hablado conmigo acerca de la no invitación y lo entendí perfectamente", respondió.

"Más allá de la relación política, tengo una relación de amistad con (Marcelo) Feliú, (Federico) Susbielles, (Gabriel) Godoy... Y soy el primer candidato de la lista seccional producto de un acuerdo entre Axel Kicillof, Alberto Fernández, los intendentes encabezados por Martín Insaurralde y Gabriel Katopodis y Máximo Kirchner", subrayó.

"Fue algo que tomó trascendencia porque cuando me preguntaron les dije que no me invitaron. Pero no es porque me tienen bronca o porque no quiero ir a Bahía Blanca", aseguró.

Asimismo, Dichiara señaló que en la actual campaña, de cara a las PASO del 12 de septiembre, "tenemos como propósito visitar los 22 distritos de la Sección".

"Ayer estuvimos en Pigüé, ahora estamos en Santa Rosa yendo para Tres Lomas y también haremos Pellegrini, Salliqueló, Daireaux, Guaminí, Adolfo Alsina y Puan", relató.

"La próxima semana iremos a Laprida, Benito Juárez, Lamadrid, Gonzales Chaves, Tres Arroyos y Coronel Suárez. Uno trata de acompañar a los candidatos locales y hablar de la propuesta del Frente de Todos", completó.