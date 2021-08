Drogas a la Patagonia: venían a Bahía para transportar “el calzado de Cenicienta”

La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de 23 de los 24 acusados de conformar una banda que vendía drogas al menudeo en varias localidades de la provincia de Chubut y que, según las escuchas, tenía cierto nexo con Bahía Blanca.

La organización fue desarticulada el 4 de octubre pasado, durante un control policial a la altura del paraje Arroyo Verde, sobre la ruta nacional 3 sur, en el límite con Río Negro, cuando se interceptó un camión que llevaba oculto unos 5 kilos de cocaína en panes y se detuvo a su chofer, Sergio Martín Kunisch, oriundo de Chimpay, uno de los procesados aunque en libertad.

En el paraje Arroyo Verde, al norte de Chubut, son habituales los controles de ruta.

Ese procedimiento derivó en unos 30 allanamientos en distintas ciudades, inclusive Bahía, que permitió más secuestro de droga, dinero, celulares y otros elementos de prueba.

En el fallo de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez se hizo un minucioso análisis de las escuchas, entre otros medios de cargo, y del entramado surge que al menos en marzo de 2020, al menos en los días previos al inicio de la cuarentena, uno de los eslabones fuertes de la cadena tomaba contacto con la carga en Bahía, aunque en circunstancias poco claras.

Se trata de Carlos Alberto Gallo, domiciliado en Villa Regina, a quien mantuvieron con prisión preventiva por el delito comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

Los investigadores establecieron una conexión frecuente entre Gallo y Kunisch y entre ambos con Néstor Fabián Ferraro, también de Regina y preso bajo la misma calificación.

"Me va a traer eso"

Entre el 13 y el 19 de marzo del año pasado, Gallo se comunicó con Ferraro y aludió al encuentro con Kunisch, quien supuestamente se dedicaba a traer la droga desde el norte del país, para que luego Ángel Andrés Mondragón (otro detenido con preventiva) se encargaba de distribuir para la venta al menudeo en Rawson, Trelew, Playa Unión y Puerto Madryn.

"Ahí me puse en contacto con él, esperándolo, vamos a tomar un café y bueno, me va a traer eso, el calzado de Cenicienta. Ya me voy para White, digo, ya mañana vamos a arrancar para allá".

Uno de los panes secuestrados en el camión interceptado.

"En este diálogo Gallo le informa a 'Caito' Ferraro que se encuentra en Bahía Blanca esperando que le traiga 'el calzado de Cenicienta', refiriéndose sin lugar a dudas a los estupefacientes acordados", sostuvo la Cámara comodorense en el fallo al cual tuvo acceso La Nueva.

Los jueces también remarcaron que esta investigación se originó por la venta de drogas tipo narcomenudeo en zonas determinadas de Rawson y Playa Unión, aunque se pudo avanzar hacia los punteros y proveedores para llegar hasta el que la transportaba y los que aportaban la logística.

"El comercio de drogas adquiere distintas formas y su presencia atraviesa toda la estructura social, pero es en los espacios urbanos más vulnerables" donde se visibiliza y configura "territorio", debido a lo cual, generalmente, "este tipo de delitos comienzan siempre por los primeros eslabones de la cadena".

Todos los acusados

En la causa, además de Gallo y Ferraro, están procesados por comercio de estupefacientes agravado Ariel Alejandro Ledesma, Ángel Andrés Mondragón y Sebastián Luciano Brizuela, mientras que a Marcelo Pedro Villagra se le dictó la falta de mérito.

A Kunisch -que fue puesto en libertad- se le imputa el delito de comercio de estupefacientes en concurso resal con transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas.

Mientras tanto, están procesados, pero sin prisión preventiva Pablo Mauricio Agustín Pazos, Mario Daniel Costa, Vanesa Andrea Méndez,

César Alberto Cadagán, Claudia Fabiana Juárez, Maximiliano Federico Mayo, Gustavo Manuel Álvarez, Jorge Oscar Páez, Hugo Iván Vivanco, Marcelo Terán, Francisco Terán y Claudio David Juárez.

Completan esa lista, en la misma condición (comercio de estupefacientes agravado), María de los Ángeles Fernández (alias “Belén”), Javier Horacio Centeno, Marcela Johana Sánchez, Raúl Gustavo Romero y Romina Natalia Alderete.

A los que están detenidos, además, se les trabó embargos de entre 1,5 y 3 millones de pesos.

"Posibilidad de sobrevivir"

Particularidad. El narcomenudeo, según la Cámara comodorense, es un fenómeno particular.

Marginal. Explicaron que se circunscribe a "ambientes marginales" y que presenta "proclividad a provocar otros actos delictivos. Esto se encuentra presente en los últimos escalones de la cadena de tráfico".

Sin alternativa. Este fenómeno implica la participación "de cada vez más habitantes de las zonas marginadas de la ciudad" que "saben que es un delito pero lo ven como una posibilidad de sobrevivir en la economía de mercado".