Caso García Gurrea: "Fueron los primeros que desaparecieron de la investigación"

La abogada de la familia de Gabriel García Gurrea, María Laura Bentivegna, aseguró que los padres del hombre desaparecido hace 3 meses "están devastados" y que todas las medidas apuntan a la sospecha contra la pareja de "Tibu" y su entorno, aunque por el momento no hay pruebas directas.

Luego de los 7 allanamientos que se desarrollaron ayer, Bentivegna aclaró que la investigación "está en curso" porque "se secuestraron teléfonos y artefactos electrónicos que tienen que ser analizados, además de las pruebas de luminol, que tendrá que arrojar un resultado".

"Las medidas siguen llevando hacia la pareja de Gabriel (Pamela Antúnez), a la pareja de su pareja (el vecino Marcelo Campetella) y sus familiares más cercanos. Fueron los últimos en verlo, sabían qué hacía y qué no hacía y fueron los primeros que desaparecieron de la investigación, cuando pensamos que iban a ser los primeros colaboradores", aseguró Bentivegna, en declaraciones a LU2.

En esas línea, remarcó que a través de sus propios dichos "están faltando a la verdad" (Antúnez y Campetella fueron imputados por falso testimonio) y "en la última semana se han agragado testimoniales fuertes", además del trabajo de la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones (DAIC), que "puede sumar indicios fuertes, aunque Gabriel no aparezca".

"Mes largo y lento"

"El último mes se hizo lento y largo. No es que la fiscalía no haya trabajado, pero nosotros, quizás, hubiésemos preferido que se haga más hincapié en el aporte de peritos especializados. Preguntaba por qué tardaban tanto, pero me explicaban que a veces enchufan un teléfono y, siempre y cuando lo puedan abrir en ese momento, a veces tardan 3 horas para recién bajar todo su contenido", explicó.

Por último, Bentivegna reconoció que los padres de Gabriel "están devastados" y que un tío, que era el que estaba con mayor energía, también "entró en un impás".

"Es desesperante estar pendiente de un llamado, de un teléfono o una pericia, la situación es muy angustiante", cerró.