"Es impensable que haya que obligar al personal de salud a vacunarse"

La doctora Graciela González Prieto, directora del Hospital Municipal de Bahía Blanca, señaló que sería "inaceptable" que haya que llegar al punto de obligar al personal de salud a vacunarse contra el COVID, sobre todo porque los médicos saben “por qué nos tenemos que vacunar”, remarcando que se trata de una cuestión de responsabilidad individual y profesional.

“Los médicos tenemos los conocimientos para saber que nos tenemos que vacunar; por ello, sería inaceptable llegar al punto de tener que obligar al personal de salud a vacunarse. Hoy, en el hospital tenemos un 85% del personal vacunado, mientras que en terapia intensiva ese porcentaje asciende al 100%”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el inmunizarse contra el coronavirus es una decisión particular "que no se debe forzar", más allá de que desde el centro de salud se trata de fomentar la vacunación hasta que desde “otros niveles de decisión no se establezca una obligación por ley”.

“Todos los que trabajamos en el hospital, sabemos por qué nos tenemos que vacunar. Entonces, llegar al punto de que una autoridad debiera obligar a hacerlo, después del año y medio todo lo que vivimos y de las pérdidas, está de más; es algo impensado”, manifestó.

En declaraciones al programa Noticias en Compañía, que se emite por “LU2”, González Prieto reconoció que –más allá de los últimos casos conocidos de replicación de la variante delta en Argentina-, es “indudable” que la cepa llegará a la ciudad en las próximas semanas.

“Es una variante con alta contagiosidad y hasta 251 veces más carga viral. Si bien los cuadros clínicos son similares (a los de otras variantes), hoy nos encontramos con que hay una cantidad importante de la población que no tiene el esquema de vacunación completo, nos preocupa mucho”, advirtió.

En ese sentido, aseguró que “una sola dosis no brinda la protección necesaria para esta variable”.

“Entendemos que vamos a volver a enfrentar situaciones que demandan mucha internación, probablemente, y la terapia intensiva no va a ser la excepción: a mayor cantidad de contagiados, mayor cantidad de enfermos; los cuadros serán de diferente gravedad y van a requerir internación en diferentes lugares del hospital”, sostuvo.

Por otro lado, destacó que en las últimas semanas se viene dando una “disminución progresiva” de los ingresos por COVID-19, aunque reconoció que hoy los contagios se observan en personas jóvenes, la mayoría de ellas con comorbilidades y muchos que no tienen el esquema completo o que, directamente, no se encuentran vacunados.