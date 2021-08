Juan Ignacio Iturra cumplió su sueño y va por más: “Estoy más motivado que nunca”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Una recompensa más para este largo y sacrificado camino, iniciado hace ya casi 20 años. La concreción del objetivo supremo, aquello que motorizó sus días y sueños desde juvenil.

Aunque con seguridad el bahiense Juan Ignacio Iturra (24) anhela que esto sea recién el comienzo; el puntapié de una aventura plagada de experiencias y satisfacciones.

El golfista de nuestra ciudad, con pasado en Pago Chico y Palihue, se vio obligado a buscar un nuevo rumbo en su vida. Y por supuesto, como todo cambio, los interrogantes y miedos no tardaron en aparecer.

“Todo surge desde el momento en que me inicié en los Estados Unidos. Siempre todo lo que hice fue para en un futuro dedicarme y vivir del golf. Entonces, después de graduarme en la universidad (estudió administración de empresas en la universidad de Flagler St. Augustine) me puse a trabajar como coach en el mismo lugar donde estudié, pero siempre con la mentalidad de que el golf sea mi medio de vida”, nos cuenta.

“El último año fue un poco duro--agregó--, porque estuve lidiando con muchos problemas legales de visado y demás para poder quedarme en Estados Unidos. Lamentablemente llegué a un punto donde tuve que tomar la decisión de jugármela y venir a Europa”.

Eso que en principio parecía un contratiempo en el andamiaje deportivo, inesperadamente le abrió las puertas a un nuevo mundo; nada menos que el circuito profesional, cuya primera experiencia dejó atrás la semana pasada.

“Dentro de lo jugada que era la decisión, tuvo sus cosas positivas en cuanto a lo deportivo, porque mi golf se acomoda mucho más al juego, las canchas y condiciones climáticas de acá (NdR: reside en Barcelona, España). Desde ese punto no me costó la decisión de venir y empezar un nuevo camino”, destacó.

—¿Cómo fue el debut?

—Y fue un debut que se hizo esperar un poco, porque cuando llegué tuve que sortear unas dificultades burocráticas. Pero llegó el momento y debuté la semana pasada en Rudelzhausen (Alemania). No fue una participación soñada, porque me quedé corto por dos golpes en un torneo donde de 156 jugadores solamente 40 pasan el corte, y yo quedé 46°. Pero la verdad que saqué muchas cosas positivas de esta semana en cuanto a mi golf, mi actitud y mi visión al futuro. Esto me ayuda a estar más motivado que nunca.

—¿De qué torneo estamos hablando?

—Fue un Golf Pro Tour. Sería un mini tour acá en Europa, que te da la chance de subir al Challenge Tour y posteriormente al European Tour. Por ahora, el plan hasta fin de año es seguir sumando experiencia, jugar estos torneos y tratar de acumular puntos, para recién el año que viene poder jugar bien y avanzar en la carrera profesional.

“Ojalá la suerte acompañe. Lo estoy dando todo en esfuerzo y talento, ojalá pueda llegar al PGA Tour o al European Tour”, remarcó Iturra.

—¿Cómo sigue esto?

—El próximo objetivo es seguir mejorando, aprendiendo de cada una de estas experiencias y poco a poco tratar de acercarme a ese sueño. Tengo un grupo que me acompaña y la familia que me apoya desde que nací, un respaldo fundamental. Ojalá en un futuro cercano estos objetivos se hagan realidad.

Férrea determinación y objetivos muy claros. Mediante esa fórmula Juani Iturra transita la vida en busca de sus sueños. El destino dirá.

"Tengo el apoyo incondicional de mis viejos”

El motor. Detrás de escena asoma un pilar fundamental en los proyectos de vida y profesionales de Juani Iturra. Nada menos que la familia, que a la distancia empuja y alimenta la ilusión.

Enfocado. “Me dedico 100% al golf. Tengo el apoyo de mis viejos para poder mantenerme y vivir, para así dedicarme de lleno al deporte sin preocuparme por el ingreso. Ellos son mi soporte desde que me embalé a los 13 años ”.

Mantiene las bases. “Me hice socio y estoy entrenando en el club de golf Vallromanes (afueras de Barcelona) . Me entreno solo, por mi cuenta, pero siempre con la supervisión de Manu Tarazona o Santiago Cavanagh, mi coach universitario”, contó.