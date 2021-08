Alarma mundial: el último julio fue el mes más cálido registrado de la historia

Julio de 2021 fue el mes más cálido registrado en toda la historia, según informó hoy la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos.

La noticia llega en medio de la preocupación en el mundo por el cambio climático y las consecuencias que ya se hacían palpables en distintos puntos del plantea.

Según indicó el administrador de la NOAA (por sus siglas en inglés), Rick Spinrad, en un comunicado, "julio suele ser el mes más cálido del año en el mundo, pero julio de 2021 se superó a sí mismo como el julio y el mes más calurosos jamás registrados".

"Este récord se suma al perturbador y disruptivo camino que el cambio climático ha establecido para el mundo", añadió.

