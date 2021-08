Espert en Bahía: "El mejor presidente de la historia argentina fue Julio Argentino Roca"

El economista José Luis Espert, primer precandidato a diputado nacional del Frente Avanza Libertad, habló esta tarde sobre la política argentina de cara a las PASO de septiembre.

"Este espacio quiere cortar con la decadencia argentina porque si Argentina se sigue equivocando va a terminar siendo miserable como Venezuela sin un dictador como Maduro", advirtió Espert en un mano a mano con La Nueva.

Para evitar esa situación, sostuvo que el país necesita "tres cosas de sentido común": apertura del comercio, que "es fuente de prosperidad"; una reforma del Estado "para reducir su tamaño y cobrar menos impuestos"; y una reforma laboral "que saque del trabajo en negro a 6 millones de trabajadores".

"Estas tres cosas requieren de un montón de proyectos de leyes, así que el trabajo que tenemos es enorme. Si la gente nos vota, apenas entremos al Congreso, vamos a empezar con todo este proyecto de reforma", aseguró Espert.

Para él, el último proyecto importante que tuvo Argentina fue "la Generación del '80, un proyecto de casi 40 años durante los cuales Argentina fue uno de los países que más creció en el mundo". A su vez, consideró que el mejor presidente argentino fue Julio Argentino Roca, nombre que generó polémica en Bahía cuando se intentó cambiar el nombre del Parque Campaña del Desierto y la mayoría se inclinó por Roca en una consulta municipal que finalmente volvió al Concejo Deliberante para su revisión.

"En aquella época las oligarquías les dieron a los pueblos subterráneos, trenes, educación, como nunca ocurrió después en la historia. Muchas de las bellezas arquitectónicas que hoy se ven en Buenos Aires son consecuencia de aquella supuesta oligarquía", destacó el precandidato, quien remarcó que "luego vino la destrucción del país".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Espert también señaló que, a diferencia de lo que muchas veces se dice, "el liberalismo es lo que ha hecho que los pueblos sean ricos".

"El liberalismo y el capitalismo ha permitido sacar de la pobreza a miles de millones de personas. Hoy el revolucionario en Argentina es liberal, porque ve que el sistema económico que Argentina ha abrazado hace casi un siglo lo único que ha provocado es miseria, inseguridad y la frustración de muchos chicos que se quieren ir del país", sostuvo.

E insistió: "Hoy ser liberar es no ser conservador y querer cambiar el país. Nosotros no somos conservadores, conservador es el presidente que quiere mantener un sistema que ha producido pobreza".

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la intención que tuvo de integrarse a otros espacios: "Propuse que Avanza Libertad y otras fuerzas, como Juntos por el Cambio, la gente de Margarita Stolbizer, la gente de Florencio Randazzo y el peronismo no kirchnerista que no estuviera con Randazo, armáramos un gran frente electoral contra el kirchnerismo de Axel Kicillof en las PASO, pero no se pudo hacer".

Finalmente, Espert convocó a todos los bahienses al lanzamiento de su campaña, que se hará mañana a las 17 en la Plaza Rivadavia, porque "queremos sentirlos, tocarlos, escucharlos... sus dudas, sus miedos, sus esperanzas. Queremos cambiar el país para el bien de la gente de mérito, de esfuerzo, de los que quieren quedarse. Ojalá que se quieran quedar todos", dijo el economista.

El precandidato contó que eligió Bahía Blanca para este lanzamiento por varias razones, entre ellas porque "es una ciudad que visité mucho de chico y forma parte de una etapa de mi infancia y de mi adolescencia que fue muy grata" y porque acá hay un desarrollo político muy importante, siendo "uno de los municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una intención de voto muy significativa".