Vidal: "Estoy trabajando para que Juntos por el Cambio gane en 2023"

La precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal, afirmó que trabaja para que Juntos por el Cambio "gane en 2023", objetivo par lo cual aspira ocupar una banca en el Congreso y "equilibrar el poder del Gobierno", frente a una elección en la que "se juega si el oficialismo tendrá la mayoría absoluta".

"No estoy trabajando para ser la próxima Jefa de Gobierno Porteño", afirmó Vidal en dialogo con el programa Ruleta Rusa que conduce Nancy Pazos por la radio Rock and Pop, mientras expresó: "Estoy trabajando para que Juntos por el Cambio gane en el 2023 y me parece que ese camino para ser una alternativa".

La exmandataria bonaerense que optó por representar a la Ciudad de Buenos Aires en la próxima elección legislativa, anticipó que "seguramente" después de las PASO debatirá con Leandro Santoro, el candidato por el Frente de Todos.

Si bien bien apuntó contra Santoro por "representar al kirchnerismo en la ciudad", Vidal admitió que ella representa a Juntos por el Cambio "con todo lo bueno y los errores" como así también al Gobierno de la Ciudad, "que tuvo un manejo con aciertos en la pandemia y que durante 14 años mejoró y tiene logros concretos para demostrar".

"Es muy importante estar en la Cámara de Diputados, primero porque en esta elección se juega si el oficialismo tendrá la mayoría absoluta", afirmó Vidal, quien además aseguró que "es importante que la oposición equilibre el poder del Gobierno y tenga su voz en el Congreso".

En ese sentido, consideró que aspira llegar Diputados porque "el Gobierno define un rumbo de una Argentina que no quiero". Según Vidal, más allá de lo electoral, los problemas que tiene la Argentina "no son nuevos" y consideró que "no los resolverá ni un gobierno, ni un partido", por lo que aseguró que "se necesita urgente un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas".

No obstante, aclaró que eso "no significa ceder en cosas que uno cree, no podríamos acordar para subir la producción o que los chicos no estén en las escuelas".

Además, señaló que ve "un acuerdo de un plan económico serio" como "necesario más allá de la campaña y del voto" y dijo que "no cree que que eso sea una cuestión aislada dentro de Juntos por el Cambio", Nuestra lista "tiene una amplitud que nos hace mejores" con el radicalismo, el GEN, el Socialismo, el PRO y la Coalición Cívica, resaltó la dirigente. (NA)