"Abren las escuelas, se juega al fútbol, ¿y no hay juicios?", el lamento del padre de una chica asesinada

Eduardo, padre de Agustina Bustos, habló esta mañana por LU2 luego de que la Justicia negara la excarcelación de Matías Moreno, acusado del crimen de su hija ocurrido a principios de 2018 en el barrio Rucci,

"La sensación es de impotencia, me gustaría hablar con el tipo [abogado del imputado] que pide estas cosas [la excarcelación] para decirle: 'Cuando salga de la cárcel, ¿mi hija va a volver a mi casa?' Porque tendría que ser así: si él queda libre, que mi hija vuelva a mi casa", dijo Eduardo en el programa Panorama.

El papá de Agustina sostuvo que "humanamente no podemos hacer nada, tenemos que esperar lo que dictamine la Justicia y la Justicia se basa en lo legal, que nada tiene que ver con lo humano".

Contó que aún está a la espera de que se haga el juicio, postergado durante la pandemia, y quiere que sea cuando antes porque "queremos dar vuelta esta página de una vez por todas, esto se hace insostenible".

Aseguró que hasta el momento no tiene ninguna novedad al respecto y mostró su indignación por el retraso: "Abren las escuelas, se juega al fútbol, hay salones, ¿y no hay juicios? Otra vez volvemos a lo mismo: te sentís impotente, porque decís para esto sí pero para esto no", planteó.

Eduardo recordó que pasaron 3 años desde el crimen que "no fueron buenos y no creo que sean años buenos de acá en más". De todas formas, destacó el acompañamiento.

"Tengo a mi familia que me apoya de manera inconmensurable; a los medios, que permiten que esto no se olvide y pueda seguir luchando; y a los amigos que siempre están ahí", resaltó.

Por último y en relación a la situación del acusado Matías Moreno, quien tiene prisión preventiva, aseguró que no quiere enterarse detalles de la causa.

"Lo que se diga en el juicio va a ser todo nuevo para mí. Es difícil ver cómo te matan a un hijo: no quiero leer, ver fotos ni nada... quiero llegar al juicio y ahí ver qué se resuelve", señaló.

Días atrás, el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N° 1, no hizo lugar al pedido del abogado de Matías Moreno, quien se encuentra imputado del delito de homicidio criminis causa.

El letrado Valentín Fernández había pedido la libertad o el arresto domiciliario del acusado por el tiempo que lleva privado de la libertad sin haber sido juzgado, señalando jurisprudencia en ese sentido.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego y las abogadas Viviana Lozano y Fernanda Petersen, quienes representan a los padres de la víctima, se opusieron al otorgamiento del beneficio.

Vale recordar que Moreno había pedido ir a juicio por jurados —derecho que tiene el imputado— y esa solicitud complicó la situación por la cantidad de gente que deben reunir en una sala en el marco de la pandemia.