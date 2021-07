Facundo Campazzo enfrenta a Pablo Prigioni, ya pensando en Luka Doncic

La selección argentina de básquetbol continúa su preparación en Las Vegas, de cara al debut en los Juegos Olímpicos, el 26 del corriente, nada menos que ante Eslovenia, que ayer eliminó al local Lituania, con una soberbia actuación del base Luka Doncic.

Justamente, a ese jugador tendrá enfrente Facundo Campazzo, quien está trabajando con todo el equipo y en el aspecto individual con Pablo Prigioni, exjugador de Selección y ahora asistente -en la previa a Tokio- de la albiceleste, con la experiencia que viene sumando en ese puesto con Minnesota, en la NBA.

“En los últimos tres años estuve muy metido en el mundo NBA y sentía que estaba perdiendo las cosas FIBA que había tenido por años y estar acá me está devolviendo eso. Es un honor y un placer estar cerca de Sergio (Hernández, principalmente, y de sus ayudantes. Estoy absorbiendo todo y disfrutando de cada momento, en la cancha, en el pre y post entrenamiento, en las comidas, en cada momento… Realmente lo extrañaba”.

Pablo Prigioni siempre fue un consumado jugador de equipo y focaliza en lo que está aprendiendo en estos días con la Selección en Las Vegas. Sin mencionar, salvo consulta, lo que él le está dando al plantel. Cada día se lo puede ver con un jugador colaborando con su desarrollo individual. Escucha al jugador y le da su visión, de lo que puede sumar. Y ahí se ponen a hacer ejercicios, como pasó en el último entrenamiento con Facu Campazzo.



“Facu está muy enfocado en continuar mejorando su tiro de tres puntos y hoy estuvimos un buen rato trabajando en los apoyos y diferentes movimientos de pies para tomar el lanzamiento, algo de la mecánica también, pero él ya ha progresado mucho, le queda poco que tocar, apenas detalles para que esté más cómodo…”, explicó Prigioni, el asistente principal de Minnesota que acordó con la dirigencia y el cuerpo técnico argentino poder estar ayudando en estos 20 días de previa en Las Vegas.

Pablo contó que, por jugar en su misma posición, lo viene siguiendo a Facu desde que estaba en la Liga Nacional, incluso antes que debute en el seleccionado en 2012, aunque considera que “el cambio grande se dio en el Madrid, cuando además de su tremenda dinámica, empezó a controlar al equipo, a jugar a distintas velocidades, sabiendo cuándo frenar o acelerar, y cuando hacer jugar a sus compañeros, bajando el número de pérdidas y poniéndose mucho más eficiencia en la conducción”.

Campazzo no es el único que trabaja con el ex jugador del Baskonia, Real Madrid, Knicks, Rockets y Clippers, entre otros equipos. De a poco todos van pasando por sus manos, en distintos momentos, sobre todo los perimetrales.

Pablo luce como un experto en el desarrollo individual de los jugadores –rol que ha cumplido desde que es asistente en la NBA-, con mezcla de conocimiento profundo y muy buena conexión con el jugador a entrenar.

En el cuerpo técnico están felices de que se ha sumado y él agradece el lugar.

“Yo me puse a disposición, ‘diganme qué puedo hacer, donde me necesitan’, teniendo claro que ellos van a Tokio y yo no. No quiero interferir en nada, por eso consulté donde me necesitas y desde ese lugar estoy tratando de aportar y absorber algo para mí, además”, explicó, quien ha colaborado más allá de la técnica individual de los jugadores.

Ya hay una jugada nueva en el set que se llevará un nombre relacionado a él.

“Eso es un poco anecdótico. Muchas veces intento sumar alguna variante a las opciones que hay porque las conozco. El sistema es parecido a cuando jugaba y a veces se te ocurren cosas, podés combinar una jugada que ya está con algo que vi en la NBA y puede funcionar. Sergio toma lo que le sirve, lo otro no y yo estoy feliz en lo que pueda ayudar”, agradeció. (Prensa CAB).