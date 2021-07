Falleció Rubén Atilio "Bocha" Alonso, gloria del fútbol de nuestra ciudad

Una de las máximas glorias del fútbol de nuestro medio, Rubén Atilio "Bocha" Alonso, falleció hoy a los 75 años.

El delantero, nacido en nuestra ciudad el 24 de enero de 1946, dejó su huella imborrable en Villa Mitre.

Bocha fue un referente de la institución tricolor, donde fue un jugador emblemático y también tuvo su paso como entrenador, función que llegó a cumplir con el seleccionado de la Liga del Sur.

"Dentro de la cancha: un crack. Si hubiese querido, su carrera era europea. Pero su barrio, su familia, sus amigos, su club tiraron más. Porque acá se formó como futbolista, pero sobre todo, como persona. Una gran persona. Hasta siempre bocha. Te vamos a extrañar", de esa manera lo despidió su querido club a través de las redes sociales.

Dentro de la cancha: un crack. Si hubiese querido, su carrera era europea. Pero su barrio, su familia, sus amigos, su Club tiraron más. Porque acá se formó como futbolista, pero sobretodo como persona. Una gran persona.



Hasta siempre bocha. Te vamos a extrañar. pic.twitter.com/a8c7gDVXW9 — Club Villa Mitre (@VillaMitreBB) July 28, 2021

Además de Villa Mitre, Alonso estuvo en Quilmes (a los 16 años), Chacarita, Vélez, pero su paso por Europa lo marcó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"En el '67, Juan Carlos Barral me llevó a España junto con un puntero de apellido Martín, que pasó por Olimpo y que se enganchó en Zaragoza. A mí me hicieron practicar en el Real y en el Atlético, donde estaba Bernardo Griffa. Barral le pidió que me diera una mano. Pero en las prácticas me sacudía de lo lindo. Eso no me ayudó", contó en una de sus últimas entrevistas para esta medio el "Bocha".

"No podía creer lo que me estaba pasando. Había saltado de mi barrio a Madrid, cuando todavía ni siquiera conocía Buenos Aires. Después apareció la posibilidad de ir a Mónaco, pero no aguanté la soledad. Un buen día pedí la plata para el pasaje y me volví. Resigné los 2 millones de pesos", agregó Rubén Atilio.

Entre sus miles de anécdotas que dejó su exquisita carrea, Alonso tenía como logro haberle marcado un gol al mítico arquero de River Amadeo Carrizo con el Seleccionado de la Liga.

"El gol a Amadeo se lo hizo Dios, no yo", recordó el Bocha tiempo atrás con La Nueva.

"Si salgo caminando para el club tardo como 3 horas en hacer algo más de 2 cuadras. Me paran todos los vecinos, nos ponemos a hablar del barrio", contó alguna vez el Bocha.

La popular barriada de Villa Mitre y el fútbol liguista en su totalidad perdió a una de sus máximas glorias.