Una de las tardes que Amadeo Carrizo atajó en Bahía: "El gol se lo hizo Dios, no yo"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

"Uno a uno los jugadores de River se ubicaron en el micro especial. Pero el número aparte lo brindó la presencia de Carrizo. Cuando lo divisaron fue prácticamente 'asaltado'. Abrazos, aplausos y también besos estuvieron a la orden del día. El Tarzán a todo esto, permaneció inmutable".

De esta manera graficaba "La Nueva Provincia" la llegada de Amadeo Carrizo a la Estación Sud de Bahía Blanca, junto a plantel de River, para medirse ante un combinado de la Liga del Sur en septiembre de 1964.

Toda una revolución para la ciudad, que tuvo su punto máximo cuando asomó la figura del arquero en tierras bahienses.

A pocas horas del fallecimiento del exgolero, el último viernes, a los 93 años, las huellas que dejó en su andar demuestran a la perfección lo grandioso de su historia.

Como lo hiciera en nuestra ciudad, marcando a fuego a muchos de los que lo vieron atajar en el Roberto Carminatti, en donde se presentó en 7 ocasiones (ver más abajo) con su querido club.

"El gol a Amadeo se lo metió Dios, no lo metí yo".

Rubén Atilio "El Bocha" Alonso.

Así resume Rubén Atilio Alonso el tanto que lo anotó a Carrizo, una de las veces que Amadeo atajó en cancha de Olimpo.

El 6 de septiembre de 1964 River se presentó con todas sus glorias en Bahía para medirse en un amistoso ante el Seleccionado local, que terminó con un contundente triunfo millonario por 7 a 2.

"Fue de un rebote de un cabezazo. Yo la recibí afuera del área, le pegué y la pelota tomó una comba que se le metió al lado del palo. Amadeo miró y cuando miró, la pelota tomó mucho efecto y se le metió. Fue grandioso para mí. Fue el mejor arquero del mundo", agrega el "Bocha", recordando su gol, aquel que significó el 1 a 4 parcial, a los 69 minutos.

El momento exacto del gol del "Bocha" reflejado en las páginas de La Nueva Provincia.

Amadeo atajó 24 años en River y también fue golero de la Selección (en el Mundial de Suecia 1958).

Tan grandiosa fue su carrera que es considerado uno de los mejores de su puesto en la historia, además de un adelantado para su tiempo por su juego audaz, sobre todo lejos de los tres palos. Algo muy poco habitual para la época y esencial en el fútbol moderno.

Ese respeto ganado dentro y fuera de la cancha hizo que se lo reconociera como el primer presidente honorario en el club de Núñez, en 2013, y que en 2011 el Senado de la Nación asignara a la fecha de su nacimiento (12 de junio) como "Día del Arquero".

En 2014 Amadeo fue homenajeado en pleno Monumental, con todos los arqueros de la inferiores de River vistiendo su habitual atuendo.

"Era un monstruo. Verlo dentro de la cancha te imponía muchísimo respeto... Hacerle un gol a uno de los mejores arqueros del mundo fue el orgullo más grande que tuve en mi vida", retoma el "Bocha" Alonso, una gloria de Villa Mitre y todo el fútbol liguista.

"No se veía, el arco -agrega-; cuando él abría las manos, lo tapaba todo. Por eso te digo que ese gol lo metió Dios, no yo. Me iluminó en ese momento y lo hice, todavía tengo la foto del diario guardada como recuerdo.

Después él (Amadeo) se enojó porque nos cobraron un penal que lo pateó el "Negro" Cejas (Miguel Angel); son recuerdos grandiosos para nosotros. Yo le doy mucho valor a todas esas cosas que vivimos", señala Rubén Atilio, quien recuerda a la perfección aquel inolvidable partido.

Los protagonistas

Aquella tarde en el Carminatti, River -dirigido por José Manuel Moreno- puso en cancha a: A. Carrizo (capitán) (H. Ballesteros); Ditro (Gigli) y Etchegaray; Sainz (Mackeprang), Cap (Matosas) y Varacka; Cubilla, E. Fernández (Delem), Delem (Artime), Onega y Más.

La Liga del Sur, en tanto, alineó a: M.A. López (capitán); More y H. Giménez; Abattista, Lamonega (M. M. Ruperez) (N. Robledo) y Recio; J.L. Funes, M.A. Cejas, Loverde (M.M. Rupérez), F. Romero (R.A. Alonso) y C. Lenher. Emilio E. Raineri era el entrenador.

En el primer tiempo los goles los anotaron Delem (RP), a los 16m.; Onega (RP) de penal a los 20m. y Artime (RP), a los 41m.

En segundo: Artime (RP), a los 7m.; Alonso (LDS), a los 24m.; Cubilla (RP), a los 25m.; Artime (RP), a los 30m., Cejas (LDS) de penal a los 33m. y Onega (RP), a los 39m.

Aurelio Bossolino (AFA) fue el árbitro y se recaudaron 1.700.000 pesos.

"Fue algo muy grande que viniera River. ¡Tenían cada jugador! ¡Lo que jugó "Pinino" Más ese día...! ¡Nos dio un baile...! Era tremendo jugar contra ellos. Yo los miraba con un respeto que me daba hasta miedo hablarles", admite Alonso.

Para entender la importancia de aquel equipo riverplatense que se presentó en nuestra ciudad, además de Amadeo el plantel contaba con ídolos como Luis Cubilla, Ermindo Onega, Luis Artime y Oscar "Pinino" Mas.

También contó con el uruguayo Roberto Matosas, por quien el equipo argentino pagó 33 millones de pesos, una suma extraordinaria para la época.

Según la crónica de que aquel día, este medio resumió de la siguiente manera la actuación de Carrizo en cancha de Olimpo: "Tiene conocimiento y dominio. Además, es ídolo. Todo que haga está bien...".

La historia de ese ídolo llamado Amadeo ya es leyenda, al igual que sus pasos por Bahía donde también dejó su huella.

Las veces en Bahía

Un Carminatti desbordado observa como Miguel Angel Cejas le marca a Amadeo, de penal en 1964.

En total fueron 7 las presentaciones de Amadeo Carrizo en nuestra ciudad, siempre vistiendo la camiseta de River y ante combinados de la Liga del Sur.

El histórico arquero jugó por primera vez en Bahía el 18 de febrero de 1951, en el triunfo "Millonario" por 9 a 2.

La última actuación fue el 10 de marzo de 1965, con éxito riverplatense por 2 a 0.

En el medio vino en 1953 (3 a 1); 1954 (5 a 3 y 4 a 2), 1960 (4 a 0) y la citada más arriba en 1964 (7 a 2).

Si bien no fue en Bahía, hay una curiosidad y una perlita de Amadeo.

Es que el 21 de septiembre de 1966, River se presentó en la Base Naval Puerto Belgrano y se midió ante el combinado Area Naval.

Aquel día Carrizo fue titular y en su lugar ingresó otro de los arqueros que marcaron la historia de nuestro fútbol: Hugo Orlando Gatti. ¿El resultado? una anécdota: River 5 (Onega -2-, Naggy en contra, Matosas -de penal- y Rivarola) - Area Naval 2 (C. Ortiz -2-; uno de penal).

Datos: Eduardo "Cocho" López.