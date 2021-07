"No seremos los mejores pero estamos unidos por un objetivo", dijo el capitán bahiense

El seleccionado masculino de rugby, que capitanea el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, consiguió un triunfo épico ante Sudáfrica esta mañana y avanzó a las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Tras comenzar perdiendo y sufrir la expulsión de Gastón Revol en el incio del juego, Los Pumas 7s se impusieron por 19 a 14 y jugarán dos partidos por medalla.

"Sabíamos que íbamos a tener todo muy cuesta arriba. Jugamos por él (Revol), porque es el primero en poner el hombro, en poner la cabeza, el primero en limpiar, el primero en llegar y último en irse", dijo el jugador surgido en Sociedad Sportiva en relación a Revol excapitán y máximo referente de este plantel albiceleste.

"Hablamos de jugar por él y por el de al lado, este es el fuerte de este equipo: que somos un grupo de amigos. No seremos los mejores individualmente pero creo que estamos muy unidos por un objetivo y sin pensar tanto en el resultado si no en disfrutarnos entre nosotros y jugar por cada uno de nosotros", agregó Santi en declaraciones a la TV Pública.

#Rugby: #LosPumas7s vencieron a Sudáfrica y están en semifinales de #Tokyo2020 Santiago Álvarez Fourcade, Gastón Revol y Marcos Moneta conversaron con @SofiMMartinez tras el partido. pic.twitter.com/jTxXBb2kQP — Televisión Pública (@TV_Publica) July 27, 2021

Esta noche, desde las 23:30, Argentina se medirá ante Fiji por un lugar en la final del torneo. El otro cruce lo animarán Nueva Zelanda y Gran Bretaña, a las 23.

"Fue un golpe duro esa roja (a menos de tres minutos del inicio), no debo tener ninguna en mi carrera. Me toca ahora, en un momento tan importante para el equipo. Lloro de alegría, es increíble lo que hicieron estos pendejos: ganarle a Sudáfrica con uno menos todo el partido es algo impresionante. Habla mucho de lo que somos como grupo, ante la adversidad aparecieron las pelotas (sic) que tienen, que son impresionantes", dijo Revol.

"Yo sé que estos pendejos lo hicieron por el grupo, me vieron la cara cuando salí, no quería que me vean mal pero la verdad que se me vino el mundo abajo. Creía que el partido se nos iba. Cuando hicieron lo que hicieron no lo podía creer. Habla lo que es este grupo y el convencimiento que tenemos", agregó el cordobés en diálogo con TyC Sports.

El entrenador Santiago Gómez Cora también dio sus sensaciones tras la victoria ante los sudafricanos.

"El equipo lo tiene (el coraje), aunque no podes plantear con eso un torneo que es muy largo. Pero cuando te pasa esto, nos tocó jugaro con todos los del Sur, increíble; los réferis... la roja no es roja, me pareció muchísimo. Va y lo busca (al atacante) en una situación de contacto real, como mucho era para amarilla", señaló Gómez Cora.

"Lo más importante es que el equipo demostró que quiere, preferíamos ganar con juego como veníamos, cuidando jugadores, goleando... pero cuando eso se sale de control hay que buscar esto: el amor propio por el equipo", agregó el DT.

En relación a lo conseguido con un jugador menos desde el arranque, señaló "sabía que estaban flacos en cuanto a rendimiento físico, los vimos cansados antes. Nosotros habíamos podido rotar (en el partido ante Corea del Sur), sabíamos que estábamos jugando en un nivel superior al de ellos. Teníamos que tratar de jugar con mucha más calma y no cometer errores, el único detalle que teníamos que hacer era que no nos pesquen la pelota, que fue lo que nos pasó en los primeros minutos".

"Que se haya ido Gasti (Revol) que es un referente del equipo, hizo que nos unamos más que nunca y demostramos lo que es un equipo. Estamos felices por poder sacar este partido adelante", señaló Marcos Moneta, autor de dos tries.