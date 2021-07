Uno de los últimos mensajes de Natty para Bahía: "Esta ciudad es bendecida"

La referente social Natty Petrosino, de 83 años, falleció esta noche tras presentar problemas de salud, luego de contagiarse de COVID-19.

Se encontraba internada en Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

En una de sus últimas entrevistas con este medio, Natty le dejó un mensaje a nuestra ciudad, con motivo del 191 aniversario.

"Los premios internacionales que a mí me han dado y que son varios, han sido siempre porque no hay en el mundo entero alguien que sin personería jurídica, que no tiene un solo papel que diga que existe ni que existió nunca, sin ningún tipo de becas ni subsidios ni socios ni comisiones ni fundación, pueda haber hecho y esté haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Yo lo tomo como que es bendecida esta ciudad. Dios lo manejó porque desde lo terreno es imposible", dijo.

Pese a que hacía más de veinte años que no trabajaba en Bahía, muchos bahienses seguían llevándole donaciones para colaborar con su misión. Para ella, era un lugar especial.

Según explicaba ella, su tarea consistía "por sobre todas las cosas en amar, tratar de amar como ama Dios, como ama una madre a sus hijos, en todas partes donde voy, y llevarles lo que puedo, ayudarlos, ya sea en Mendoza, en el Impenetrable del Chaco o en Formosa, que es donde más estoy e hicimos el barrio Bahía Blanca, centros de salud y escuelas. Ahí voy y seguimos asistiéndolos, quedándonos, curándolos, mimándolos, y haciéndolos sentir personas. No queremos cambiarlos, queremos ayudarlos en el lugar en el que están y que se sientan queridos, que se sientan personas, individuos, seres que puedan decidir".

Natty aseguró aquella vez que no podía pasar un día sin contacto con esa fuerza superior —a la que llamaba Dios, Jesús, ángeles— que la empujaba.

"Siempre me siento acompañada por una legión de seres que me ayudan, me dan fuerzas. Es una fuerza superior que me dice: "Si estás vivo podés", sostenía.

Para ella era muy importante el paso por la vida y decía que siempre hay que dar lo mejor de uno, dejando el egoísmo de lado en pos de una causa superior.