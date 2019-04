"Esta ciudad es bendecida": el mensaje de Natty Petrosino

Natty Petrosino, que lleva más de 50 años ayudando a la gente en distintas partes de país, dijo que Bahía Blanca, que hoy cumple 191 años, es una ciudad diferente.

Hace 22 que no trabaja en Bahía, pero muchos bahienses siguen llevándole donaciones para colaborar con su misión. Para ella, es un lugar especial.

—Los premios internacionales que a mí me han dado y que son varios, han sido siempre porque no hay en el mundo entero alguien que sin personería jurídica, que no tiene un solo papel que diga que existe ni que existió nunca, sin ningún tipo de becas ni subsidios ni socios ni comisiones ni fundación, pueda haber hecho y esté haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Yo lo tomo como que es bendecida esta ciudad. Dios lo manejó porque desde lo terreno es imposible.

Para Natty, Bahía Blanca es diferente por eso. Y siente una gran tristeza cuando viene y ve que acá también pasan cosas que antes parecían lejanas.

A pesar de un infarto, tres stents, una pierna debilitada y la fractura de cinco vértebras, ella continúa con su tarea.

—¿En qué consiste?

—Por sobre todas las cosas en amar, tratar de amar como ama Dios, como ama una madre a sus hijos, en todas partes donde voy, y llevarles lo que puedo, ayudarlos, ya sea en Mendoza, en el Impenetrable del Chaco o en Formosa, que es donde más estoy e hicimos el barrio Bahía Blanca, centros de salud y escuelas. Ahí voy y seguimos asistiéndolos, quedándonos, curándolos, mimándolos, y haciéndolos sentir personas. No queremos cambiarlos, queremos ayudarlos en el lugar en el que están y que se sientan queridos, que se sientan personas, individuos, seres que puedan decidir.

Natty asegura que no puede pasar un día sin contacto con esa fuerza superior —a la que llama Dios, Jesús, ángeles— que la empuja.

—Siempre me siento acompañada por una legión de seres que me ayudan, me dan fuerzas. Es una fuerza superior que me dice: "Si estás vivo podés".

Para ella es muy importante el paso por la vida y dice que siempre hay que dar lo mejor de uno, dejando el egoísmo de lado en pos de una causa superior.