Audio y video: el llamado de Chano al 911 y el vuelco de la policía que se dirigía a su casa

El músico Santiago Moreno “Chano” Charpentier, quien anoche resultó herido de bala por un policía en su casa de la localidad bonaerense de Capilla del Señor, llamó el viernes último al 911 para pedir que le enviaran un patrullero porque, según él, su madre junto a cuatro médicos lo querían internar en un psiquiátrico, informaron hoy fuentes policiales.



“Tengo una emergencia, urgente, por favor”, arrancó el exlíder de la banda Tan Biónica en su comunicación con la operadora de la central policial.

La grabación del llamado al 911 que Chano Moreno Charpentier realizó desde su casa https://t.co/a5aJOUSU4Z pic.twitter.com/Wv7nQlyajY — infobae (@infobae) July 26, 2021



“Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciéndome que me va a judicializar y meter en un psiquiátrico y eso no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal”, indicó.

Luego, Chano reiteró que su madre, Marina, estaba “mal” y que él no sabía “cómo contenerla”, y que los médicos eran de una empresa privada.



“Por favor, que venga urgente el móvil y saquen a esta gente de mi casa y les saque las llaves porque desde ayer me están entrando”, señaló y antes de cortar solicitó: “Que entren a mi casa como sea.”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El vuelco

Tras lo sucedido en casa de "Chano", una camioneta de la policía sufrió un accidente mientras se trasladaba al lugar del hecho.

El incidente con el vehículo policial ocurrió en la intersección de las avenidas Jujuy y Caseros, en el barrio porteño de Parque Patricios.