A días de culminar la primera obra del Parque Sarmiento

La obra del Parque Sarmiento está en su etapa final.

Se concluyó con los trabajos en las paredes, encadenados y plateas de la pista de skate, y se prosigue con la parte más fina en el sector del pool y las rampas.

Al mismo tiempo, restan los laterales y taludes, y la instalación de luminarias y vegetación.

“Pretendemos que presente un buen estado estético, un lugar lindo y agradable para el disfrute de los vecinos”, dijo el secretario municipal de Obras, arquitecto Ignacio Torrontegui.

Para esta primera fase de la refuncionalización de ese espacio, se invierten alrededor de 2 millones de pesos (70% de la Provincia y 30% del municipio).

En una segunda parte, con fondos propios de la comuna, unos 1,4 millones de pesos, se repararán las pérgolas, con cambios de tirantes, se agregarán luminarias, se arreglarán e incorporarán juegos, y se colocarán mesas y bancos, con la idea de generar un lugar de encuentro.

“Nuestra intención es proponer un nuevo espacio para la juventud, pero al mismo tiempo disponer de un sector para los más chicos y para la reunión de los mayores, con sitios para el descanso”, señaló el funcionario.

En lo que respecta específicamente a la pista de skate, dijo que se trata de un deporte urbano que se hace en los centros de las ciudades y, por eso, “el grupo de jóvenes involucrados se reúne en Rivadavia casi esquina Paso, sobre la vereda del Centro Cívico”.

“Pero esto implica un riesgo para ellos, para los transeúntes y los automovilistas. Los chicos pretendían que se haga la pista en ese lugar, pero llegamos al acuerdo de hacerlo en el Parque Sarmiento para mayor seguridad y comodidad. Es un lugar que estaba olvidado y solamente había una cancha de fútbol que había pelado todo el terreno y hasta una rueda de tractor pintada de amarillo con plantas adentro. Quisimos revalorizar el espacio y darle un buen lugar a las personas de todas las edades, incluidos los skaters, quienes ahora tendrán su propia pista para desarrollar esta práctica, que también representa una alternativa de contención”, dijo.

Herramienta legal

Lindante al Parque Sarmiento se ubica el Corralón Municipal donde, desde hace años, hay maquinaria y vehículos abandonados o judicializados, lo cual no representa el mejor aspecto para el ingreso a la ciudad, por la ruta 229.

Sobre el particular, Torrontegui indicó que cuando se inició la actual gestión de gobierno “supimos que era muy difícil poder modificar esa realidad porque hay autos que están en una instancia judicial y no se pueden rematar ni compactar. Ahora estamos haciendo un nuevo relevamiento para saber qué vehículos podemos retirar de ese lugar. Esto no se ve desde el Parque, pero, de todos modos, la idea es sacar esos autos, cuyo número sigue en aumento e incluso debemos derivarlos al predio de la ex empresa Crisafulli o a la calle Mitre al 800”.

“Hay muchos rodados confiscados, cuyos dueños no pagan las multas y no los retiran. Y el municipio no puede disponer libremente, sino que debe aguardar la herramienta legal para el remate o compactación. Lo cierto es que hay que hacer una gran limpieza en ese sentido porque se siguen acumulando automóviles”.