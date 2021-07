La emoción de Costa Biondi tras instalarse con Las Leonas en la Villa Olímpica

Con la bahiense Valentina Costa Biondi, la selección argentina femenina de hockey sobre césped ya se instaló en la Villa Olímpica a la espera del debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No tengo ni un poco de pulso, me gana la emoción de estar acá y no puedo sacar una foto bien pero que lindo es verla desplegada y flameando. Eternamente agradecida de poder vestirte", publicó la exjugadora de Atlético Monte Hermoso en su Instagram, con una imagen de la bandera argentina en Tokio.

Las Leonas, además, realizaron hoy su primer entrenamiento en el estadio donde se disputará el certamen.

El combinado nacional debutará el domingo frente a Nueva Zelanda (00.15 hs de nuestro país) por el Grupo B, en tanto que en la segunda fecha enfrentarán a España (26/7, 7 hs). En las tercera jornada, las dirigidas por Carlos Retegui cruzarán ante China (miércoles 28/7, 7 hs), mientras que las últimas dos fechas por la fase de grupos jugarán frente a las locales (jueves 29/7, 8.45 hs) y Australia (viernes 30 de julio, 23.45 hs).

Los cruces de cuartos de final están agendados para el lunes 2 de agosto, en la antesala a las instancias de semifinales y final que están programadas para el 4 y 6 de agosto, respectivamente.

Tras las medallas de bronce conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008, y las de plata cosechadas en Sydney 2000 y Londres 2012, el seleccionado femenino argentino intentará alcanzar en Tokio el único título que le queda pendiente en el plano internacional.