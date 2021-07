Desbordes cloacales y una obra de agua que no traería soluciones para el verano

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

"Es terrible la cantidad de desbordes cloacales que hay en diferentes sectores de la ciudad", afirmó la concejal Liliana García, de la bancada de Bien Común, quien además manifestó que "fueron frustrantes las novedades sobre el sistema de agua, ya que al parecer no tendremos soluciones para la próxima temporada estival".

La legisladora dijo que en recorrida por los barrios Luiggi y Atepam observaron, en las últimas horas, pérdidas cloacales en el sector de la avenida Jujuy, entre Pringles y 2 de Abril, y a la altura del Jardín 910.

"Encontramos 3 desbordes en 2 cuadras. Por caso, desde la vereda del jardín se inicia un 'río' con una potencia tremenda que se extiende por varias cuadras, y desde el registro de una vivienda en calle Pringles ocurre lo mismo. Es materia fecal con papel y todo eso se escurre por las arterias. Los vecinos no puedan caminar ni por la vereda ni por la calles".

"En Paso y Puerto Madryn, en la zona de Albatros XXVII, vimos el mismo espectáculo. Y también en otros lugares de Nueva Bahía Blanca y Laura", añadió.

García sostuvo que en la última reunión que se desarrolló en el Concejo Deliberante con las autoridades de ABSA, "nos dicen que esto ocurre por la época y porque los caños ya no resisten. Lo cierto es que no aparece una solución inmediata. Hay una falta de inversión por parte de la empresa desde hace años y el vecino rosaleño no puede estar esperando a que se decidan a hacer los arreglos. Estamos hablando de algo que contamina y necesita una solución ahora".

Remarcó que el encuentro en el CD fue positivo en el sentido que se presentaron las autoridades de la firma y dieron respuestas.

"También a partir de allí, nosotros presentamos una ordenanza para que el intendente pueda multar a la empresa de la misma manera que multa a los vecinos que arrojan residuos cloacales a la vía pública. Sin embargo, no la quisieron aprobar y la pasaron a comisión, sabiendo que esto es realmente urgente".

"Si nosotros, desde el Concejo Deliberante no tenemos una herramienta para poder buscar soluciones, que le queda al vecino común. Ni hablar de la facturación atada a la valuación fiscal de la propiedad. ABSA ha recaudado dinero sin la contraprestación que se requiere. Es decir, no está brindando los servicios como corresponde y sí está recaudando lo que el vecino rosaleño paga todos los meses", agregó la edil.

Frustrante

En tanto dijo que hasta el encuentro con los funcionarios de ABSA "teníamos esperanzas para que el problema de la falta de agua en la época estival se solucione, pero nos dijeron que no se va a colocar la cisterna en el ATE 3 para tener presión y tampoco van a llevar a cabo la obra en el Parque San Martín para que podamos tener más caudal".

"Realmente fue frustrante porque pensábamos que con la inversión que están anunciando desde Provincia sobre una obra de muchos millones de pesos, al menos se iba a destinar algo a Coronel Rosales. Dijeron que recién se licitará el 12 de agosto y si todo marcha bien empezarán los trabajos, pero que no se llegará para este verano con la solución", sostuvo la concejal vecinalista.