Una Licenciada en Letras, el mejor promedio de la Colación de Grados

Una Licenciada en Letras resultó el mejor promedio en la 364ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur, que se realizó de manera presencial en el salón de Actos de avenida Alem 1253.

Sofía Gina Barelli obtuvo 9,79 puntos de promedio a lo largo de su desempeño académico. En la oportunidad la entrega de diplomas se realizó en 6 turnos respetando las limitaciones y los protocolos que impone la pandemia por coronavirus.

A las 9 se realizaron las juras de los Departamentos de Ciencias de la Salud y Derecho. A las 10.30 fue el turno de Agronomía, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Física, Humanidades e Ingeniería Eléctrica y de Computadoras. A las 12, Ciencias de la Administración.

A las 15.30 recibieron graduados y graduadas de Geología, Matemática y Química. A las 17 lo hicieron de Ciencias de la Educación, de Geografía y Turismo y de Ingeniería; y a las 18.30 cerró la jornada con Biología, Bioquímica y Farmacia; Economía e Ingeniería Química.

Los discursos estuvieron a cargo de autoridades de Derecho, Ingeniería Eléctrica y Computadoras, Ciencias de la Administración, Química, Ciencias de la Educación y Biología, Bioquímica y Farmacia, respectivamente.

El listado completo de los 195 egresados que hoy recibieron su diploma (cifra récord) es el siguiente:

Especialista en Derecho Penal: Lucas Adrián Dughetti y Giuliano Tirabasso.

Médico: Nicolás Crisanti.

Abogado: Nicolás Cabrera Romero, Sofía Castel, María Silvina Caubet, Camila Debesa, Mariana Fernández Lorenzo, Florencia María Griffiths, Pillmaiquen Lirio González, Jazmín Giselle Más, Débora Natalia Messina, María Eugenia Ottavianelli, Candela Miranda Pesatti, María Del Rosario Petersen, María Emilia Pirinu, Ezequiel Damián Reina, Gastón Rubén Robayna y María Azul Valeri.

Licenciado en Seguridad Pública: Marcos Daniel Ayuza Aresti, Roxana Anabel Banchi, Gabriel Alberto Beistegui, Mónica Adriana Beltrán, Marcela Cantón, Juan José Catalán, Diego Antonio Echaide, Marcelo Ariel Entraigas, Gisella Evelia Espejo Torres, Mauro David Figueroa, Emelina Andrea Soledad Fuentes, María Belén Graff, Yésica Guadalupe Kessler, Melisa Belén Roth y Débora Samanta Vallinoto.

Doctor en Ciencia y Tecnología de los Materiales: Melany Denise Rosas Ingeniero Agrónomo: Felipe Aberastain Oro, Tomás Alberdi, Luciano Nicolás Ciancaglini, Gerardo Damián Ferreyra, Lucas Ramiro Franco, Patxi García Torrontegui, María Luján Parodi, Lucas Ezequiel Tumini y Julián Andrés Zorzano Osinalde. Técnico Universitario en Manejo y Comercialización de Granos: María Eugenia Corradino.

Ingeniero en Sistemas de Computación: Luca Andrés Otarola. Ingeniero en Sistemas de Información: Juan Francisco Moyano y Juan Bautista Olmedo Morán. Licenciado en Física: Agustina Cuenca.

Licenciado en Óptica y Contactología: Marina Fontana y Sofía Belén González. Técnico Universitario en Óptica: Sofía Belén González. Licenciado en Letras: Sofía Gina Barelli, María Laura Duché Mónaco y Manuela Shocron Vietri.

Profesor en Filosofía: Mariano Suárez. Profesor en Historia: Lucas Ezequiel Botte, Pilar Fernandez Etchegaray y Camila Marinetti. Profesor en Letras: Federico Sebastián Lecanda, Giselle Emilce Moriggia y Melina Magalí Vincenty.

Ingeniero Electricista: Bernardo Leonel Hansen. Ingeniero Electrónico: Ignacio Cousseau. Técnico Universitario en Emprendimientos Audiovisuales: Melisa Yael Sánchez.

Contador Público: Emanuel José Azzurro, Bárbara Paula Bauchi, Lorena Campos Flores, Mario César Cerda, Pablo Xavier Díaz, Diego Leandro Domínguez, Micaela Fariña, Mauro Maximiliano Fili, Diego Edgar García, Marina Belén Giménez, María Jimena González, Julián Alberto Kisner, Carmen del Sol Lencina, Loana Litre, Maximiliano López, Sabrina López, Rocío Belén Malerba, María Cecilia Massola, Laura Evelin Muñoz, Eliana Ailén Navarro, Luciano Nahuel Orts, Daniela Celeste Palamara, Daiana Mariel Picardi, Macarena Prieto, Lucas Ariel Rodríguez Ferreyra, Gabriela Sabattini, Manuel Sensi, Giuliana Urban, Lucía Uribe Aramburú, Nicolás Emiliano Valguarnera, Matías Julián Vega, Alejandro Nicolás Vera Vera y Daiana Sol Williams.

Licenciado en Administración: Sofía Hourticolou, María Belén Levinguer y Matías Iván Sterz. Doctor en Química: Ezequiel Martín Vidal. Licenciado en Seguridad Públic: Héctor Abel Maggi. Licenciado en Ciencias Geológicas: Federico Eduardo Mateos, Andrea Vanesa Montoya y Adrián Pierucci.

Profesor en Geociencias: Antonela Soledad Pucci. Técnico Universitario en Medio Ambiente: Gastón Alejandro Echeto, Julieta González Martínez, Axel Leonhardt, Micaela Daniela Montes, Manuela Palenzona, Martina Perez Inchausti y Mayco San Román Rossi Profesor en Matemática: Vanina Gabriela de Battista, Ana María de Zoete, Luciana Micaela López Alberdi y Pamela Lelian Serra Keberlein. Licenciado en Ciencias Ambientales: Yasmin Leila Safe y Mariano Trillini.

Licenciado en Química: Esteban Eloy Bjerg, Matías Tomás Capurso, Camila Macarena Loffredo, Joaquín Fernando Marchan García, Michelle Denise Restivo y Diana Evelyn Vita. Profesor en Química: Laura Beatriz Brizuela. Profesor en Química de la Enseñanza Media: Laura Beatriz Brizuela, Cintia Verónica Ils, Natalia Soledad Martín, Marcela Carolina Paz y Laura Evangelina Soto Toro.

Doctor en Geografía: María Eugenia Fernández y Aldana Mastrandrea. Profesor de Educación Inicial: Delfina Angelucci, Yanina Elisabet Arrúa, Aldana Cappella, Florencia Belén Mayer Pettarelli, Analuz Offidani, Jazmín Rosario Regueira, Mara Lucrecia Rodríguez Blanco, Maribel Romero y Yesica Georgina Siris.

Profesor de Educación Primaria: Florencia Belén Agüero, Aldana Glaria, Maia Itziar Leturia Aramberri y Sasha Eunice Molinari. Licenciado en Geografía: Guillermina Maradona. Licenciado en Turismo: Carolina Bastiani, Macarena Graff, Anabela Ayelén Guzmán, Antonela Lertora, Julieta Magalí Pukemeier y Gustavo Andres Torralba.

Ingeniero Civil: Juan Manuel Arlenghi, Juan Ignacio Cabral, Rosario González, Facundo Daniel Kahrs, Juan Matías Mayo, Magdalena Sofía Passarini Rodríguez. Ingeniero Industrial: María Eugenia Ducant y María Victoria Fotti Berdasco. Ingeniero Mecánico: Patricio Alberto Borel y Martín Armando Cleppe.

Palabras de Pamela Serra Keberlein, momentos antes de recibir su título de profesora en Matemática.

“Hoy siento los mismos nervios que cuando pisé por primera vez esta Universidad. Yo, como muchos de ustedes, vengo de otros pagos, y sabemos que es inevitable sentirse de a momentos solos, extrañar y es lógico porque estamos a cientos de kilómetros de nuestras familias, lejos de la comodidad y el calor de nuestro hogar. ¡Pero a la vez, sabemos que llegamos a Bahía en busca de esa oportunidad! ¡La nuestra, la de cada uno!

“Recuerdo qué alegría cuando sonaba el timbre y era el comisionista con las cosas ricas que habían mandado los viejos, los abuelos, los tíos y hasta la suegra. Y así, al menos los que somos del interior, aprendimos a querer a Bahía Blanca, si algunos hasta aprendimos a cocinar acá o al menos lo intentamos. Y lo más importante y que nos une en esta ocasión, acá hicimos realidad uno de nuestros sueños, cada uno con sus tiempos y a su ritmo, porque lo importante es superar los obstáculos que se presentan en el camino y poder llegar. Mientras escribo, recuerdo una frase de Eduardo Galeano que una vez leí y me animó a continuar: “Si me caí es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas.”

“Pero sí que valió la pena, hoy sentimos la satisfacción de llegar al final, y ahora es momento de disfrutar de este logro, nuestro esfuerzo y el de nuestras familias no fueron en vano. Para todos mis compañeros egresados y sus familias, ¡Felicitaciones! Lo hemos logrado!”, dijo la flamante egresada nacida en Viedma.

Una singular historia

Diego Echaide y Débora Vallinoto se recibieron hoy de licenciados en Seguridad Pública. Juntos, como hicieron la carrera y como viven desde que se casaron.

Él le agradeció públicamente: "quiero agradecer a mi compañera de vida, quien no sólo insistió para me inscriba en la Universidad, sino que además ella hizo lo propio y también se recibe en éste acto de colación, pese a las dificultades laborales y familiares que tuvimos que atravesar. Su injerencia fue la que puso fin a mis excusas, miedos a no poder adaptarme al estudio o mejor dicho al fracaso, que se encontraban reinantes por entonces con 41 años de edad; denotando ello que nunca es tarde para aprender, siempre que exista voluntad y perseverancia en lo que cada uno se proponga", dijo.