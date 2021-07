Muerte de la mujer del Coco Basile: "La medicación que tomaba no ingresó más al país"

Las hijas del bahiense Alfio "Coco" Basile desmintieron en las últimas horas que el fallecimiento de su mamá Nilda Chiangaglini haya sido por coronavirus, como indicaban las primeras informaciones.

Sabrina Basile compartió la noticia sobre la muerte de su mamá en su cuenta Twitter, donde mostró su enojo por el manejo de la información y aclaró cómo fue el desenlace: "Murió por Epoc, porque todo el año pasado y este el neumonólogo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país", explicó.

En ese mismo mensaje pidió a los medios que se rectifiquen "porque les voy a hacer juicio por decir mentiras".

Murió por Epoc porque todo el año pasado y este el neumonologo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país. Rectifiquen porque les voy a hacer juicio por decir mentiras. Soy la hija. Caraduras. https://t.co/SrcHRBazwD

Natacha Basile, la otra hija del exDT de fútbol, dejó un mensaje similar:

Es un día de dolor para toda la familia. No tengo ganas de nada. Solo voy a decir que mi madre no murió de coronavirus. A los medios que no rectifiquen, les espera un juicio. Respeten a mi familia y sobre todo a mi madre. pic.twitter.com/9OlrJfUL6R