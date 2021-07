Nacho Fernández contó el detrás de escena del polémico gol que le anularon a Boca

El volante ex River Plate, Ignacio Fernández, ayer capitán de Atlético Mineiro en el empate sin goles registrado en la Bombonera por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, sostuvo que en el gol anulado a Boca Juniors por el árbitro colombiano Andrés Rojas lo instó a recurrir al "VAR para revisar la jugada, porque en ese momento del tanto de Diego González ese sistema no estaba funcionando".



"La verdad que nunca pensé en que el árbitro me podía expulsar por no sacar del medio después del gol, ya que mi reclamo era de lo más lógico, puesto que en una jugada dudosa si el VAR no estaba funcionando, había que esperar a que lo hiciera y recurrir a él, como terminó ocurriendo", aclaró "Nacho" Fernández.

¿Estuvo bien anulado por el VAR el gol de #Boca? pic.twitter.com/zzuHVG9d08 — Crack Deportivo (@CrackDeportivo_) July 13, 2021

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Después, en cuanto al partido, obviamente que enfrentar a Boca era muy especial para mi, y sobre todo en este estadio. Pero hoy me debo a Atlético Mineiro y di todo por su camiseta", reconoció.



Las quejas que como capitán encabezó Fernández y que terminaron teniendo éxito al anularse el gol por un leve empujón de Norberto Briasco a un rival en la acción previa al gol de cabeza del "Pulpo" González, tuvieron mucha repercusión en las redes sociales, donde fue "felicitado" por excompañeros e hinchas riverplatenses.