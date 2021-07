La invitación de Gregg Popovich que sorprendió a Sergio "Oveja" Hernández

Argentina jugó su último partido de preparación para Tokio, perdiendo frente a Estados Unidos 108 a 80, lo cual generó el natural descontento del técnico Sergio Hernández aunque, a la vez, le permitió el reencontrarse con Gregg Popovich, DT estadounidense y de los Spurs.

“Más allá de la derrota, realmente para mí es un día especial porque enfrenté a uno de mis referentes en la vida. No tengo muchos, realmente. Mi padre fue uno y Pop es otro. Por lo que es como entrenador y como persona”.

Sergio Hernández no estaba de gran humor luego de la dura derrota ante Estados Unidos, pero una pregunta le cambió el semblante y hasta le sacó una sonrisa.

“Hace rato que quería enfrentarlo. En el Mundial 2019 pensé que se me daría, pero Estados Unidos perdió contra Francia y me quedé con las ganas. Hoy pude darme ese lujo”, contó Oveja.



Antes del partido, durante la formación de ambos equipos para escuchar los himnos, Pop hizo contacto con Sergio y apretó su puño, en señal de saludo. Su colega respondió de igual manera y ambos sonrieron.

Silvio Santander, Popovich, Oveja y Maximiliano Seigorman.



Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Hernández dio más datos de por qué idolatra al técnico de los Spurs.

“Todos acá conocen a Manu Ginóbili, yo fui su coach a los 10 años y es como un hermano pequeño. Cuando él habla de básquet lo hace de una forma muy racional, muy pensada, pero cuando se refería a Pop lo hacía con emoción y eso me llamó siempre la atención”, arrancó su comentario y le agregó una anécdota de cuando estuvo en San Antonio.

“Cuando visité a Manu, Pop me abrió las puertas de su pretemporada pero, además, un día, Manu me dijo que tenían que viajar a Houston por un partido, que lo esperara… Pero, cuando fuimos al entrenamiento y me crucé con Pop, me dijo nos vemos mañana… Y yo le dije que no, que nos veríamos en dos días porque ellos viajaban a Houston. Entonces lo llamó a Manu y le dijo cómo no había invitado a su coach de la Selección al viaje… Y me dijo que viniera. Me sorprendió. Y más aún que, durante esos dos días, me trató como un técnico más del staff”, destacó el bahiense.

Pablo Prigioni fue testigo de la charla entre Pop y Oveja.



Luego de contar la historia, Oveja cerró con una reflexión sobre cómo es este mítico entrenador de 72 años que ya ganó cinco anillos de campeón y es uno de los mejores de la historia de la NBA.

“Estas historias son ejemplos de por qué es tan grande. Y de por qué ha ganado tantos títulos. No sólo por lo que sabe de básquet sino por cómo es como persona. Por Pop es como vos y yo, uno más de nosotros. Por eso lo amo. Y, claro, porque además es muy bueno en lo suyo y ha armado grandes equipos en San Antonio. Es alguien que quiero y admiro, en la misma proporción”, completó. (Prensa CAB).