“La combinación de vacunas puede ser muy útil”

La alta efectividad de las primeras dosis de todas las vacunas aprobadas, tanto en la protección de Covid-19 sintomático como en el desarrollo de casos graves y de muerte, fue probada en varios países.

En ese tren, también se comprobó que las segundas dosis mejoran la respuesta del sistema inmune y la extienden en el tiempo.

Sin embargo, frente al surgimiento de nuevas variantes, más contagiosas y posiblemente más agresivas, la aplicación de la segunda dosis para reforzar la protección se volvió más necesaria y no todos los países disponen de los esquemas completos de la misma vacuna para toda la población.

En ese contexto, en el que está inmerso nuestro país, la posibilidad de combinar vacunas es una herramienta frente a la escasez mundial y permitiría a muchos combinar según la disponibilidad que tengan.

“El porcentaje de personas vacunadas con esquema completo, a nivel mundial, no llega el 25%. Eso habla de un cuello de botella en la producción, que no sólo afecta a la Argentina sino a la gran mayoría de los países y que obliga a realizar este tipo de estudios por las urgencias que se están viviendo ante el avance del Covid con sus mutaciones”, explicó el neumonólogo bahiense Fernando Piumatti, jefe de ese sector en el Hospital Penna.

En ese sentido, Israel, que es el más avanzado en vacunación, llega al 60% de su población (y aún así tuvo rebrotes); Inglaterra alcanza un 50%; Estados Unidos cuenta con un poco más del 45% y Alemania e Italia oscilan entre el 30 y el 35%. Y ya están evaluando una tercera dosis de refuerzo.

“Es lógico que en nuestro país se esté estudiando la combinación de vacunas, porque la situación es apremiante y creo que podría ser muy útil. Lo que sí está claro es que con una sola dosis, el grado de eficacia baja mucho”.

Y añadió: “Obviamente que es mejor tener alguna que ninguna, pero para reducir el porcentaje de personas con alto riesgo, es necesario tener el esquema completo, o sea con las dos dosis”.

A priori, según señaló Piumatti, nada indica que la combinación de vacunas traiga dificultades en el organismo de las personas.

“En definitiva, con las vacunas, se intenta estimular las defensas de diferentes formas, inoculando una parte del virus, ya sea en AR sintético o parte del virus inactivado”.

Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus utilizan diferentes plataformas (tecnología); algunas son a virus inactivado (como la de Sinopharm), otras son de vectores virales no replicativos (como Sputnik V o AstraZeneca), otras de ARN mensajero (como Pfizer y Moderna).

"Una de las hipótesis de combinación es que si se utilizan distintas plataformas en un mismo esquema puede inducir respuestas inmunes diferentes que podrían ser complementarias y, por lo tanto, más eficaces", describió Piumatti.

“Hay que tener en cuenta que hay más de 150 vacunas en estudio, por lo que en algún momento la combinación se producirá. Y dentro de las que ya salieron y se están aplicando, se están desarrollando estudios sobre la factibilidad de mezclarlas”.

Según el neumonólogo bahiense, las variantes van a seguir surgiendo y la única manera de contrarrestar su gravedad, es con las vacunas.

“No hay otra opción. Por eso el objetivo, es reducir su impacto para que el Covid termine siendo una Influenza o una Aviar y cause el menor daño posible aumentando la inmunidad de la gente”.

Si una vacuna es menos eficaz que otra contra una determinada variante, los programas mixtos podrían garantizar que las personas que ya han recibido una dosis de una vacuna con menor eficacia puedan recibir un refuerzo con una vacuna más eficaz contra la variante.

De todos modos, todavía no hay datos sobre la eficacia de los esquemas mixtos para prevenir la covid-19.

“Es probable que funcionen bien. La respuesta inmunitaria es similar, o incluso mejor, en comparación con los estudios que utilizan la misma vacuna como primera y segunda dosis. Esto indica que serán efectivos para prevenir la enfermedad”.

Piumatti reconoció que la situación hospitalaria en nuestra ciudad es compleja, más allá de la disminución de casos de infectados.

“Los números estadísticos son engañosos y no suelen ir de la mano con la realidad. Lamentablemente, las camas que se desocupan no son por sanación, sino por fallecimientos. No es casual que llevemos tantos días sin que se produzcan fallecimientos. La gente cree que porque bajó el porcentaje de camas de UTI estamos mejor y no es así. Las terapias y las camas clínicas, al menos de los hospitales públicos, siguen estando al límite”.

También es real que esta última ola pegó más fuerte en el grupo etario de 45 a 55 años.

“Y se complica aun más con los que tienen sobrepeso. Lamentablemente, la gente piensa que los cambios de Fase llevan a una mejor situación. Los cuidados elementales tienen que seguir estando, sea la fase que sea y a eso hay que agregarle una mayor rapidez para vacunar”.

¿Es seguro?

En un estudio del Reino Unido sobre la combinación de vacunas publicado en la revista Lancet, se designó al azar a 830 adultos mayores de 50 años para que recibieran primero la vacuna de Pfizer o la de AstraZeneca, y después la otra.

Se descubrió que las personas que recibieron dosis mixtas eran más propensas a desarrollar síntomas de leves a moderados a partir de la segunda dosis de la vacuna, incluyendo escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, malestar general, dolor muscular y dolor en el lugar de la inyección, en comparación con los que recibieron vacunas de la misma compañía.

Sin embargo, estas reacciones fueron de corta duración y no hubo otros problemas de seguridad. Los investigadores han adaptado ahora este estudio para comprobar si el uso temprano y regular del paracetamol reduce la frecuencia de estas reacciones.

Otro estudio similar (no revisado por pares) realizado en España ha revelado que la mayoría de los efectos secundarios eran leves o moderados y de corta duración (de dos a tres días). Eran similares a los efectos secundarios de recibir dos dosis de la misma vacuna.

“En Argentina están reclutando gente para estudiar los efectos de la combinación de vacunas, de acuerdo a las que están disponibles. Están probando los grados de eficacia con quienes se dieron la primera dosis de Sputnik, complementada con la segunda dosis de Astrazeneca, Sinopharm y la segunda de Sputnik. Pero no a la inversa”, señaló Piumatti.

“La rusa es la única que tiene un componente diferente, y por eso surge la complicación que estamos viviendo hoy. Con la única que se puede complementar naturalmente es con la Cansino, pero tampoco hay stock. Esas dos tienen el mismo vector”.

"La Sputnik V es en sí misma un esquema heterólogo porque utiliza para cada dosis un vector viral diferente: usa el adenovirus 26 (un virus que causa una gripe común en las personas) para la primera dosis y el adenovirus 5 para la segunda", indicó el facultativo bahiense.