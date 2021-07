Avanza otro gran proyecto privado en la ciudad y La Villa insiste con su peatonal

--Buen día, Juan. Me imagino que anoche el festejo habrá sido largo.

--Si claro, no estuve en el Teatro Municipal pero cómo no festejar después de 28 años, encima ante Brasil y en el Maracaná.

--Tal cual, y se acabó el karma de las finales…

--Sí, y ojalá que este amor por Argentina nos dure un buen rato, que de una vez por todas trascienda el futbol y que abarque muchas más cosas.

--Coincido y para no ponernos sentimentales te cambio de tema. ¿Cómo te trata el feriado largo? El viernes no te vi en el acto del 9 de Julio.

--No pude ir, pero me trata bien, disfrutándolo en el Pago Chico, donde si bien los bahienses nos quejamos, hay muchas opciones disponibles y ni te cuento en el rubro gastronómico, donde pese a la malaria siguen abriendo locales y cada vez de mejor nivel.

--Es cierto, el domingo pasado me hablaste de algunos, supongo que ahora tendrás más novedades.

--Sí, fijate que en la esquina de Estomba y Rodríguez, donde estaba La Feria, abrirá un nuevo emprendimiento

--¿De qué se trata?

--De una cafetería y local destinado a la venta de tortas, entre otros productos de pastelería. Realmente no me canso de destacar a quienes, en plena pandemia, con la economía estallada, siguen apostando al trabajo y a la producción.

--Y generan empleo.

--Tal cual, el domingo pasado, como te había adelantado, estuve en la inauguración de un local con una fuerte impronta francesa y pude ver cómo, en el discurso inaugural, uno de los dueños se quebró de la emoción por todo lo que tuvieron que remarla para poder abrir. Hoy, por el Covid-19, todo cuesta una enormidad.

--Bueno, sin querer nos metimos en nuestros habituales temas comerciales, así que sería bueno que tires algún dato fuerte.

--A veces creo que vivís en otro país porque no dejas de exigir primicias en un escenario muy duro, pero algo te traje.

--Sabía que no me ibas a fallar. Avanti entonces.

--Ok. Seguramente te acordarás que, algunos meses atrás, circuló el dato del cierre de 10 estaciones de servicio en 5 años.

--Si claro.

--Bueno, parece ser que como ocurre con los locales gastronómicos, donde pese a la crisis siguen abriendo y con cada vez mejor nivel, lo mismo sucede con las estaciones de servicio.

--Un par de domingos atrás me hablaste de la inauguración de la de Alem y Perú...

--Sí, y si te das una vuelta por la autovía Juan Pablo II, muy cerca de la Caminera, vas a ver cómo avanza la construcción de esa superestación de servicio que te anticipé en septiembre del año pasado.

--¿Tan grande va a ser?

--Así parece. Va a ser una estación modelo de YPF y una de las más modernas del país, con tecnología de punta, un importante centro gastronómico y despacho de todos los combustibles, incluido GNC. Ahora ya estaban colocando los tanques y montando la estructura principal. Pero si querés tengo más novedades del rubro.

--Dale, te sigo...

--Me enteré que el mismo grupo que hizo la de Alem y Perú está demoliendo la estación de servicio que era de Orbe, en Láinez, casi Indiada, donde van a poner otra a todo lujo.

--Interesante, además es una muestra de que las inversiones no se concentran todas en el centro y avenida Cabrera.

--Por supuesto. En este caso va a tener la misma impronta que la de Alem y Perú, aunque sin tanta relevancia en lo gastronómico. En definitiva, si bien hay varias que siguen cerradas, como las ex Esso de Saavedra y Colón y Don Bosco y Colón o la Shell de Brown y España, por mencionarte solo algunas, el sector muestra también cierta recuperación.

--Es verdad, con proyectos nuevos y de muy buena calidad, pero ya que me cebaste, seguí con el tema de nuevas inversiones, ¿puede ser?

--Ok, pero esta tiene que ver con el sector industrial.

--No viene mal, contame.

--La empresa Oldelval tiene previstos hacer en Puerto Rosales dos ramales de oleoducto de seis kilómetros cada uno. Esto se hará de agosto a diciembre y de enero a junio de 2022 removerá los dos existentes que quedan sin servicio. Estas obras requerirán unos 150 trabajadores directos y otro tanto de manera indirecta. La idea es que la mano de obra sea de Bahía y Punta Alta.

--Buen dato, pero todavía no me dijiste nada del anuncio de Kicillof sobre la circunvalación norte de la ciudad.

--Tenés razón, pero es que no parás de pedirme cosas. Antes de que te conteste andá pidiendo otro café así bajas un poco la ansiedad.

--Dale. ¿Es verdad que no lo invitaron al intendente?

--Nada que ver, no fue porque ya habían recorrido el lugar tres semanas atrás y además, Kicillof y Gay visitaron otras obras, por ejemplo, de cloacas y el Centro de Atención Primaria de Grünbein. Es más, tengo entendido que en la Muni están más que contentos porque, además de las inversiones en agua potable, la obra que querían de la Provincia era esta.

--Recordame qué van a hacer.

--Kicillof anunció la licitación, antes de fin de año, de la autovía en el tramo avenida Cabrera – La Carrindanga. Si bien el gobernador dijo que la obra de la autopista Paso Urbano (Camino Sesquincentenario) era monumental, yo te diría que esta no se queda atrás.

--¿Te parece?

--Si bien no es un monstruo como la otra, en este caso van a tener que construir otro puente de generosas dimensiones sobre el arroyo Napostá y las vías del ferrocarril, paralelo al existente. Eso no es poca cosa, de hecho creo que la obra rondará entre 500 y 600 millones de pesos. Encima es clave porque por allí pasan todos los camiones que desde la 33 van al puerto.

--Ojalá se haga, pero dejame preguntarte por otro proyecto que tiraste hace un tiempo y que promete hacer bastante ruido.

--¿Cuál?

--El de la semipeatonal de Villa Mitre, un tema que me comentaste en febrero, recuerdo que me dijiste que nadie largaba prenda pero que la idea era muy firme.

--Ahh... sí. La idea avanza y bastante. Lo último que sé es que la Muni les presentó a los empresarios interesados en el tema un anteproyecto donde se contemplaron todas las inquietudes que ellos habían planteado y quedaron muy contentos.

--¿Sobre Garibaldi?

--Entiendo que se mantiene la idea de hacerla entre la plaza y el club. Ahora se buscará el financiamiento necesario para encarar las obras. Más que eso no te puedo decir.

--¿Vos sabés que todo el mundo me pregunta qué van a hacer frente a la plaza de Villa Mitre, donde estaba Expreso Sud Atlántico? Seguro que vos sabés.

--Meses atrás, cuando estaban demoliendo todo, pasé y traté de sacar algún dato. Aparentemente la idea es hacer un paseo comercial, con locales a ambos lados, que una calle Alberdi con Castelar, pero desconozco cuándo se hará, aunque supongo que le inversor estará pendiente de los que sucederá con la futura semipeatonal.

--¿Quién es?

--Hace exactamente dos años, cuando compró la propiedad que pertenecía al “Pipa” Migliorini, te dije que no podía mandarlo al frente, pero que era un empresario local dedicado al rubro de artículos para el hogar y que no era Lucaioli. En ese momento pagó 820 mil dólares, así que debe tener una idea concreta de lo que quiere hacer allí.

--Che, no nos olvidemos del tema del Parque Campaña al Desierto. ¡Qué lío se armó con el cambio de nombre!

--Sí, en realidad sería mejor que formar comisiones, etc. para cambiarle el nombre a un parque, que se formen grupos de estudio para desarrollar nuevos espacios verdes en otros sectores, acordate que la zona sur de Bahía Blanca está olvidada en ese aspecto y que la gran mayoría de los parques se ubica en el norte.

--¿Es cierto que si en la encuesta que se lanzó gana el nombre de Julio Argentino Roca el intendente lo va a vetar?

--Quien habló de esa posibilidad fue Ana Doria, directora de Laboratorio de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la comuna.

--Sí, pero tengo entendido que lejos está Gay de tomar esa decisión porque la encuesta no es vinculante, es una herramienta más. Mañana lunes termina la encuesta y un jurado calificado tomará las 5 propuestas más votadas y las analizará, para remitir su dictamen al Concejo, quien será el que tome una decisión. Esto es lo que fija el reglamento.

--Hasta el momento en la página del Municipio la propuesta más votada sigue siendo Roca, seguida por mantener Parque Campaña del Desierto y muy atrás otras opciones como Barranco de los Loros. A eso se suma la propuesta del intendente que manifestó su intención de llamarlo Parque del Bicentenario y otra opción podría ser Parque César Milstein. ¿Vos por cuál te inclinás?

--Por mantener Parque Campaña del Desierto, porque cuando se inició fue en el marco del Sesquicentenario de la ciudad y de allí su nombre y el del camino Fortaleza Protectora.

--A fines de los 70.

--Insisto, preferiría volcar los esfuerzos y los debates en cómo materializar un nuevo parque en lugar de cambiarle el nombre a este. De hecho, no te extrañe que esto luego dé lugar a una catarata de pedidos de cambios de denominación en otros lugares. No te olvides que días atrás el monumento al general San Martín, en el Parque de Mayo, fue vandalizado por su condición de militar.

--Bueno, descomprimamos hablemos algo del Covid, ¿así que Bahía y la zona tienen el nivel más bajo de contagios desde abril?

--Sí, es verdad, pero la falta de drogas para terapia coronavirus sigue siendo muy grave.

--Es verdad, y es justo reconocer que destapaste una olla bastante grande el domingo pasado cuando hablaste del aumento exorbitante de algunos fármacos.

--Por suerte la vacunación viene bastante bien, pero ya nadie duda de que la pandemia llegó para quedarse bastante más. Esperemos que la nueva ola sea lo más leve posible.

--¿Algún otro tema?

--Sí, lunes y martes estará en la ciudad el ministro de Producción de la provincia, Augusto Costa.

--No sabía...

--Sí, llega en el marco de una visita a la Unión Industrial bahiense, donde será recibido por sus directivos, también serán parte miembros de otras cámaras de la provincia que llegarán a la ciudad, como Juan Fera, titular de Marolio, entre otros.

--Tirame más data.

--El motivo de la visita, además de acercarse a algunas empresas locales como Mega, Dow, Sermat, será construir diálogo sobre el entramado productivo de Bahía y la Región, generando acciones para desarrollar estrategias que impacten favorablemente a la pronta recuperación de nuestras Industrias y pymes locales y regionales.

--Bueno, aunque el viernes seguramente hayas estado en el asadazo que hicieron productores agropecuarios en la rotonda de las rutas 33 y Sesquicentenario, supongo que hoy también habrá humo en tu casa.

--No y sí. El 9 de Julio no estuve pero no me pareció mala idea para que la gente conozca que una cosa es el novillo y otra la vaca china (vaca vieja) que se exportaba a China y ahora no se puede. La idea era mostrar el gusto de esa vaca vieja que no tiene salida para ningún otro lado, que en el país asiático se hace fiambre, picadillo y demás, pero que acá no se consume.

--Bueno, completísimo, nos vemos el próximo domingo.

--Dale, pero para que sea completo alguna vez paga la cuenta vos.

--Por supuesto, el triunfo de Argentina merece eso y mucho màs. Hasta la semana que viene.