Genshin Impact presenta su mayor actualización hasta la fecha.

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Genshin Impact es un juego que supo meterse de lleno en el mercado con premisas muy sencillas, siendo catalogado como el Breath Of The Wild Free To Play por gran parte de la masa popular. Lo cierto es que el titulo al día de hoy posee varios adeptos que siguen al pie de la letra las novedades del mismo, y quienes estaran sumamente feliz con esta actualizacion.

Presentando una nueva zona que según sus desarrolladores esta ambientada en muchas películas de Studio Ghibli, la actualización 2.0 trae consigo la incorporación de la region de Inazuma, la cual esta conformada por seis islas.

No ahondaremos mas en cambios que puedan arruinarle la experiencia a algún jugador existente o que retome el juego, por eso dejaremos los adelantos hasta acá.

Lo que si podemos confirmar finalmente, es que la empresa habilito el modo Cross-Save para sus dispositivos. Esto quiere decir que podremos guardar nuestras partidas de PS4, PS5, PC Y Smarthphone sin ningún tipo de problema y continuar jugando desde cualquiera de los sistemas anteriormente mencionados.