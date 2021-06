No More Heroes desembarca en PC esta semana

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Luego de muchos años de lucha por parte de la comunidad finalmente los juegos de Nintendo, o que desembarcaron primero en esa consola, están haciendo su llegada a PC. Luego de un fabuloso trailer que anunciaba su llegada a la plataforma de Steam, No More Heroes y No More Heroes 2: Desperate Struggle estarán disponibles en PC desde el 9 de Junio.

El titulo original de Wii tuvo su llegada a varios mercados tras una censura importante, que sustituía la sangre por una transformación en ceniza de los enemigos derrotados. Este lanzamiento esta ligado a la inminente tercer entrega que llega el 27 de Agosto para traernos mas de Travis Touchdown aniquilando alienígenas. Como dato de color les contamos que el personaje esta basado en Johnny Knoxville, el reconocido actor de Jackass.

