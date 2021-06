Gastronómicos: "Hoy no debería haber ninguna actividad que haya aprobado su protocolo sin trabajar"

El secretario de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines, Rodolfo Perata, señaló esta mañana que "hoy no debería haber ninguna actividad que haya aprobado su protocolo sin trabajar", el día después de haber emitido un comunicado en el que advirtieron que por las restricciones ya están dándose cierres y pérdida de puestos de trabajo en la ciudad.

"Esto ya no resiste más. Todo el mundo lo sabe y lo hemos hablado, no tiene sentido, es una discriminación y un cercenamiento inútil de la actividad que no con colabora nada. Es lamentable y angustiante para todo el sector que ya estemos en un punto como este, donde ya todo el mundo ejerce su trabajo y somos prácticamente los únicos que lo miramos desde afuera", amplió en plena segunda ola de casos de COVID-19.

En diálogo con Panorama, por LU2, Perata subrayó que "nos asiste la verdad, nos asiste la realidad, nos asiste el sentido de justicia y que hemos dejado sobradamente demostrado en el período que trabajamos con protocolo que los restaurantes no tienen nada que ve con este tema".

"Siempre hay alguien que infringe la ley y para eso están los controles, no nosotros —continuó—. Cuando hablan de que hubo casos, son excepciones. Toda ley tiene gente que cumple y gente que no cumple y los restaurantes hemos cumplido en gran porcentaje. El nuestro es un rubro que ha demostrado claramente que no colabora con los contagios. Todo lo contrario, las autoridades también lo vieron. No podemos seguir así, es algo que ya es una discriminación".

El secretario también dijo que las ayudas que han recibido desde el Gobierno, en sus diferentes niveles, no son suficientes.

"Somos agradecidos a las ayudas que han venido, pero no es suficiente, no alcanza. Son paliativos. Cuando tenés que estar cerrado, no te sirve. Hay que pagar la luz, el gas, el agua, el alquiler, los costos fijos, servicios contratados... Ninguna ayuda, que son valoradas porque si no estarían habría más negocios cerrados, soluciona el tema. Ya se han perdido 170 mil puestos de trabajo a nivel país y acá en Bahía empezó la etapa de cierres y de perdidas de puestos de trabajo. Es un efecto dominó", relató.

"En líneas generales, se están viendo cierres; pasás por la avenida Alem y te das cuenta. Sabemos que esto va a suceder porque conocemos la situación de la mayoría, todos están en la misma y no se llega a fin de mes. Los préstamos son salvavidas de plomo, porque es una actividad parcialmente cerrada desde hace 15 meses. Ya no hay espacio para seguir hablando con eufemismos", completó.