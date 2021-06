El virus y la vacuna, una carrera por la vida

Bahía Blanca atraviesa la denominada segunda ola del Covid 19 con números que asustan. Si en 2020 hubo señales de alarma con un grupo de contagiados en sitios puntuales, que incluso permitieron aislar a sus contactos cercanos, en 2021 no hay posibilidad alguna siquiera de conocer dóndes se encuentran los casi 300 enfermos diarios.

El virus no tiene freno y a pesar de las recomendaciones que todos ya conocen en cuanto a las conductas que se deben tener para evitar el contagio, es evidente que las mismas terminan por ser superadas por un virus que saca provecho del cansancio de muchos, del descuido o de la irresponsabilidad.

Es además un virus sobre el cual es difícil saber cómo afectará a cada persona. Ya no se trata de “situaciones de morbilidad”. Están falleciendo personas que no tenían condiciones que hicieran pensar en finales fatales y de edades que, se pensaba, no tenían siquiera que preocuparse.

Una publicación de la entidad que agrupa a los médicos terapistas señala que de diez personas que ingresan a terapia intensiva sólo tres sobreviven, aunque en un estado de “gravedad ambulatoria”.

La cantidad de camas disponibles en terapia intensiva es además por demás ajustada, con lo cual si se cumple la estadística que el 5% de los infectados va a necesitar de esa terapia, es inevitable que la cantidad de contagiados exceda al espacio disponible.

En este marco quedan pocas herramientas: una, la que corresponde a todos, es extremar los cuidados, evitar concurrir a sitios con mucha gente, mantener la distancia, lavarse las manos.

La otra, que depende del gobierno, es que el plan de vacunación tome la mayor intensidad posible. En Bahía Blanca pareciera que la llegada de vacunas es buena y se lleva vacunado el 35% de la población. Es alentador, pero insuficiente.