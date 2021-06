"Los expertos dicen que vamos a tener que aprender a convivir, como hacen los japoneses, con barbijos"

El médico bahiense Carlos Kohler, especialista en vacunación, comentó hoy por CNN Radio Bahía Blanca que "los expertos hablan de que vamos a tener que aprender a convivir, como hacen los japoneses, con barbijos", en referencia a lo que puede pasar en el futuro con la COVID-19 y otras enfermedades, a pesar de que se siga con las campañas de vacunación.

"Pareciera que vamos a tener que convivir con este y otros virus, esperando que aparezcan cuadros como este cada cierto tiempo, aunque estaremos de alguna manera más preparados. Los expertos hablan de que vamos a empezar a convivir, como hacen los japoneses, utilizando el barbijo y la famosa distancia. Nos va a proteger de este COVID, de otros y de otras enfermedades. Vamos a tener que acostumbrarnos, por ejemplo aquellos que en invierno tengamos catarros. Para proteger a los demás, no sería extraño que aprendamos a convivir de buena manera, digamos", expresó al programa De Palabra.

Sobre las nuevas variantes del virus, dijo que "es el riesgo que se corre en todo el mundo si no se vacuna a una gran cantidad de población". Estas mutaciones "aparecen en lugares donde la cobertura [de vacunación] sobre el total de la población se baja. Es un tema difícil, nos deja a media agua", expresó.

"Te cruzás con alguien en la calle y te dice 'me dolía la espalda y me tomé un ibuprofeno', pero nadie se fijó si se hizo toda la investigación o en qué fase está el ibuprofeno"

Además, se refirió a que hay mucha desinformación con respecto a las vacunas y no necesariamente por lo que digan algunos comunicadores. "También hay profesionales que hablan en contra. El gran disparador de todo esto han sido las redes sociales, los grupos antivacunas las manejan muy muy bien y es algo a lo que no hemos accedido de forma global los profesionales y las entidades científicas. Un poco lo aprendimos, pero el golpe inicial fue de los grupos reticentes o antivacunas, cualquiera escribe de forma anónima", sostuvo el médico pediatra.

"La vacunación no solo es para protección personal, es una protección comunitaria y es un dato que debemos utilizarlo solidariamente. Con el tema del COVID la gente ha tomado miedo, con las redes sociales se ha sabido sobre fase 3, que produce esto, que produce lo otro... Te cruzás con alguien en la calle y te dice 'me dolía la espalda y me tomé un ibuprofeno', pero nadie se fijó si se hizo toda la investigación o en qué fase está el ibuprofeno", comentó.

"Las vacunas fueron aprobadas en emergencia. Tendríamos que asombrarnos de la tecnología a la que se ha llegado y ha permitido salvar vidas", agregó.

También habló de los problemas de suministro que hay de segundas dosis de Sputnik V: "Pareciera que hay dificultades en la producción del segundo componente, parece que el producto bruto no es fácil de conseguir o refinar, pero resultó una vacuna muy buena. Con una sola dosis estamos prácticamente en un 92 % de protección de enfermedad grave".