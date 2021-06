"Me ayudaron a cumplir un sueño", dijo Costa Biondi tras quedar entre Las Leonas que irán a Tokio

La bahiense Valentina Costa Biondi fue oficializada ayer entre las 19 convocadas en la selección argentina de hockey sobre césped que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio.

La ex Atlético Monte Hermoso, de 26 años, se transformará en la primera jugadora surgida de la Asociación Bahiense de Hockey en disputar la cita máxima de la disciplina.

Tras conocerse la noticia, Valentina agradeció a todas los que la acompañaron en este camino a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Hoy me toca decir logre cumplir un sueño. Pero me gusta más decir me ayudaron a cumplir un sueño. Porque en todo este camino que elegí recorrer nunca estuve sola, siempre fue con compañía y de la buena . Esa compañía que a pesar de cualquier circunstancia siempre estuvieron cerquita mío sin dudarlo, alentando y bancando en todo", comenzó el posteo de la actual defensora de San Fernando.

"La palabra gracias no me alcanza para todo lo que hicieron y hacen por mí, su amor, su cariño y apoyo en cada momento... que sin dudas fueron mi motor para seguir en este largo camino", agregó Valen.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Estoy con un ojo abierto y el otro soñando y eso es gracias a todos uds: mi familia , amig@s y tod@s l@s que estuvieron a mi lado a lo largo de este trayecto", agradeció.

"Es un placer, honor y orgullo poder representar a mi país y vestir la camiseta mas linda de todas. Ahora a disfrutar lo que viene con este gran equipo", cerró Costa Biondi.

El combinado nacional debutará en los Juegos Olímpicos será el domingo 25 de julio frente a Nueva Zelanda (00.15 hs de nuestro país) por el Grupo B, en tanto que en la segunda fecha enfrentarán a España (26/7, 7 hs). En las tercera jornada, las dirigidas por Carlos Retegui cruzarán ante China (miércoles 28/7, 7 hs), mientras que las últimas dos fechas por la fase de grupos jugarán frente a las locales (jueves 29/7, 8.45 hs) y Australia (viernes 30 de julio, 23.45 hs).

Los cruces de cuartos de final están agendados para el lunes 2 de agosto, en la antesala a las instancias de semifinales y final que están programadas para el 4 y 6 de agosto, respectivamente.

Tras las medallas de bronce conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008, y las de plata cosechadas en Sydney 2000 y Londres 2012, el seleccionado femenino argentino intentará alcanzar en Tokio el único título que le queda pendiente en el plano internacional.