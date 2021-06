Villa Mitre busca dar el salto de calidad de la mano de Sergio Nasso: "Es un lindo desafío por eso lo acepté"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Irse de un lugar que uno siente como propio no es nada fácil. Atrás quedan recuerdos, gente querida, momentos de los buenos, de los no tantos, frustraciones y sueños cumplidos.

Pero cuando eso viene de la mano de un nuevo desafío y de un cambio de aire que empuja, vale la pena arriesgarse.

En ese proceso se encuentra Sergio Nasso, uno de los máximos referentes del hockey local, quien se alejó de Sociedad Sportiva y hace un par de semanas se viste de tricolor, como coordinador de Villa Mitre.

“La verdad que comencé muy bien, estoy conociendo el club desde adentro”, reconoció Sergio.

“No conocía cómo se trabajaba -agregó-, vamos dos semanas y estoy muy contento. Me encontré con muy buena gente, no sólo en el hockey sino con todos los dirigentes del club. Me abrieron todas las puertas y me están dando todas las facilidades para hacer lo que considere que tengo que hacer”, agradeció Nasso.

El DT llega al tricolor luego de un último período de más de una década en Sportiva, siendo coordinador y entrenador en los últimos años.

Sergio Nasso en pleno entrenamiento de una de las categorías formativas.



En 2019 fue campeón con la Primera A y el club cortó con 10 años de sequía a nivel local. Durante ese último período, además, fue el DT del Seleccionado Mayor de Bahía que terminó tercero en el Campeonato Argentino.

Pandemia mediante, Sergio dejó la Primera A de Sportiva y siguió como coordinador y DT de la Primera B.

Un contacto con Nelson “Pitilo” Garay -coordinador de Villa Mitre-, le hizo empezar a planificar su futuro.

"Es el salto de calidad que estaba necesitando nuestro proyecto", le contó Garay a La Nueva. tiempo atrás.

“Pitilo como que vio una grietita y dijo 'es ahora o nunca'. Yo tengo una gran relación con él -reconoció- y supo por donde correrme (sic)”.

-¿Y cuál fue tu primera reacción?

-Le dije que me lo deje pensar. Porque eso fue a fin de año (2020) y quería que arranquen ya; yo les dije que si realmente me querían tenían que esperarme hasta mitad de año, porque yo tenía que hacer una transición en el club. Ellos aceptaron y listo.

-¿Te costó dejar Sportiva, o sentías que era un ciclo cumplido?

-No sé si ciclo cumplido, pero, por ahí, era el momento justo. Habíamos logrado salir campeones con la Primera, la pandemia, el estar sin entrenar... y me gustó mucho esta propuesta. Dije 'bueno, no pierdo nada'. Mi club de toda la vida es Sportiva y todo el mundo lo sabe, pero yo soy un profesional en esto. Más allá del dolor por dejar el lugar que uno ama, me fui a un lugar donde también me quieren y es una linda propuesta para laboral.

Además de su paso por Sportiva, Universitario, Liniers y Don Bosco en nuestra ciudad, Nasso fue también entrenador en España (CH Alcalá), integrante del cuerpo técnico del seleccionado argentino junior (entre 1996 y 2006), DT y coordinador de los combinados de la ABH y también entrenador de la Federación Bonaerense, entre otras cosas...

Un nuevo mundo

Desde hace unos días, Sergio es uno más de los cientos que pasan cada tarde por el Complejo “La Ciudad” donde Villa Mitre tiene su cancha de hockey. Un nuevo mundo que, de a poco, empieza a descubrir.

“Me encontré con muy buena gente y muy fanáticos de su club. Todos son hinchas de su club, pero estos son locos, en pocos días lo comprobé. Es una grata sorpresa”, contó.

En cuanto a lo deportivo, prefiere ser un poco más precavido...

“Primero tengo que ver dónde estoy parado y eso no es de un día para el otro, estoy mirando los entrenamientos, conociendo como trabajan los entrenadores, las jugadores... Después de eso sí haré un diagnóstico para ver cómo podemos arrancar el próximo año. Este año, más con el tema de la pandemia, no es tan fácil. Estamos planificando a futuro pero tratando de conocer dónde estamos parados”, explicó.

Al momento, Villa Mitre cuenta con más de 150 jugadoras en sus categorías y desde 2018 disputa torneos regionales. Además, es uno de los cinco equipos de la ciudad que compite en la rama de Caballeros.

-Venís de un club donde el hockey es uno de los deportes más fuertes y llegás a uno donde las disciplinas predominantes son otras. ¿Eso también es un cambio y un desafío para vos?

-Sí, pero esto no es fútbol nada más, ¡eh!. Es tremendo. Hay gente por todos lados. Uno viene de un club grande, pero con pocos deportes. Este es un club grande, con muchos deportes. Tiene más de 20 disciplinas, es impresionante. Lo que ha sido muy bueno es que todos los dirigentes están con ganas de darle mucha importancia al hockey. De hecho, dentro de poco van a poner las luces nuevas, se están haciendo vestuarios, baños... pretenden crecer mucho en el hockey.

En 2019, recibiendo el premio como mejor DT de la temporada.



-¿Esas cosas te motivan?

-Fue una de las cosas que me prometieron. Cuando hablamos por primera vez, yo les dije acá se necesita luz para poder entrenar bien, sino no puede haber crecimiento. Si vos estás limitado a entrenar hasta las seis de la tarde, porque las luces no son las adecuadas, no podés crecer. También necesitábamos tener servicios cerca de la cancha para las chicas... Son algunas de las cosas que hablé en su momento y las están cumpliendo.

-¿Desde lo deportivo, y sobre todo en categorías formativas, preocupan las consecuencias que puede generar tanto tiempo sin competir?

-A futuro preocupa porque se notó a principio de este año la baja de nivel de las jugadoras de Octava. Porque ese año casi sin hacer nada, hubo chicas que no jugaron en Octava y tuvieron que saltar a Séptima que es competitiva. Y ahora casi que no se pudo entrenar; esto en algún momento toda la camada lo va a pagar. Se va a notar. Es como que se detuvo el crecimiento un año y medio mínimo, en todos los clubes. Es una pena. Habrá que solucionarlo rápido, es una edad donde cuesta un poco más.

A nivel personal

-¿En qué momento personal y profesional te encuentra?

-Uh... ¡qué pregunta! Ja, ja. Me encuentra bien... Acabo de cumplir 58 años. Uno por ahí está grande para hacer cambios, pero no me importó. Soy conservador en muchas cosas, pero en esto no. Me hizo acordar cuando en el 2007 me llamaron de España y tardé 10 segundos en decidirme. Acá tardé un poquito más porque estaba Sportiva en el medio. Pero es un lindo desafío, por eso lo acepté.

-¿Dónde seguís encontrando la motivación?

-En este caso, con la gente nueva, con otros entrenadores, con otras jugadoras. Te seguís retroalimentando, como que volvés a empezar y es muy lindo eso.

-En una nota que compartimos con vos y Leo (Woodward, DT de Universitario), él contaba que vos habías sido para muchos de ellos un referente. ¿Te sentís así?

-Sí, la verdad que sí. Porque soy el más antiguo, el que más se dedicó o el que más tiempo estuvo. Y estos 10 o 15 años que le llevo, a la mayoría de los chicos he tenido la oportunidad de enseñarles y aprender con ellos, pero he sido el mentor de muchos de ellos.

-Por eso también generó tanto revuelo tu paso a Villa Mitre. ¿Lo entendés por ese lado?

-Sí, yo no pensé que iba a ser para tanto. Realmente desde que se conoció y después de que salió en el diario, fue un impacto. Ese día me sonó el teléfono, el WhatsApp... ¡Todo!. No pensé que iba a ser para tanto.

-¿Te llena de energía eso, no?

-Sí, claro. Siempre es lindo ir a lugares donde a uno lo quieren. En Sportiva siempre me quisieron y me quieren y en Villa Mitre también. Siento que quieren que esté ahí, estoy yendo a un lugar que me respetan y están haciendo todo para que me vaya bien. Eso me llena de energía, completamente.

-Falta mucho, pero imagino que va a ser especial volver algún día a Sportiva como rival...

-Sí... esto yo lo digo y la gente de Villa Mitre lo sabe: Sportiva es mi club, al que quiero. Es mi club y seguramente algún día volveré, pero ahora no estoy pensando en eso. Porque si fuera por Villa Mitre quieren que me quede a vivir, así que vamos de a poco.

Paso a paso... Villa Mitre busca dar el salto de calidad de la mano de Sergio Nasso.

Las obras

Villa Mitre ya trabaja para mejorar las condiciones del lugar de entrenamiento.

“Se están haciendo los vestuarios, oficinas y baños para el público. La primera etapa de esto va a estar techada en 15 días", contó el dirigente tricolor Gremán Virdis.

Un nuevo sistema lumínico será el próximo paso clave para la disciplina.

"Serán 64 nuevos focos de LED que nos van a dar una gran capacidad lumínica. Eso va a estar en los próximos 30 días, aproximadamente", agregó Germán.

Reconocimiento

Ayer por la tarde, Sergio Nasso fue homenajeado por Sociedad Sportiva en "reconocimiento por su trayectoria y por su importante aporte en el crecimiento del hockey" de la institución.