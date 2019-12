Hockey: Sociedad Sportiva tuvo que esperar 10 años para disfrutar de una alegría que será eterna

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

( Nota publicada en la edición impresa )

“El que abandona no tiene premio".

"¿Si no vas por todo, a qué vas?"

"Ninguna es tan importante como todas juntas".

Estas tres frases fueron expresadas, naturalmente, por María Itatí Ruilópez, Matilde Ficcadenti y Lucía López Izarra mientras repasaban con La Nueva. el título conseguido por Sociedad Sportiva, que se consagró campeón del hockey local luego de 10 años y 19 torneos.

No abandonar. Ir por todo. Juntas.

Si bien lo dicho por las tres jugadoras del Blanco puede sonar a típicas frases de motivación, también podría resumir a la perfección la esencia de este equipo.

El mismo que se sacó el karma tras ganarle el clásico a Universitario en la final extra de la Copa de Oro y volvió a ser el mejor de la Primera de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey, luego de una década, incluidas las últimas dos finales perdidas consecutivas.

¡Gol! Todas celebran el tanto de Josefina Spinelli, el 1-1 ante Universitario.

“La clave estuvo en la unión que logramos. La solidaridad que tiene cada jugadora, la humildad con la que jugamos, las ganas que le ponemos... y en nunca bajar los brazos. Insistimos y por fin se nos dio. Ahora tenemos que seguir por más”, señaló "Tati" Ruilópez, capitana y bandera del equipo.

La "Colo" arquera y figura del campeón en las dos finales y elegida como mejor jugadora del torneo, también tuvo su mirada.

"Entendimos que teníamos que estar unidas. Que no éramos todas mejores amigas, pero estábamos ahí por un mismo objetivo que era el Blanco. Y así fue. Dejar el 'yo' por el 'todas' y lo conseguimos”, señaló López Izarra.

Figura. La "Colo" le ataja el penal, con el palo, a Marina Urruti, el primero de la tanda.

Ficcadenti, por su parte, vivió una tarde especial en Las Tres Villas, ya que había estado a punto de dejar de jugar el año pasado. Pero el hockey, ahora sí, le tenía preparada otra despedida.

"Era una decisión casi tomada, y gracias al equipo que me insistió, y sobre todo a las más chicas que me lo pidieron y me torturaron, me propuse seguir. Sabía que me sería difícil, porque no me sale comprometerme a medias y ya eran muchos años de priorizar el hockey. Pero agradezco infinitamente que me hayan convencido para poder cumplir mi sueño con este equipo. Es el broche de oro que tanto soñé para un ciclo muy importante en mi vida.", destacó Matilde.

Las repitentes y el "clic"

Que 10 años no es nada... Matilde, Kachi y Tati volvieron a ser campeonas en su club.

Matilde, Tati y Katia Devizzi (no jugó la última parte del año) son las únicas integrantes de este plantel, que también habían ganado en 2009.

“Cambió mucho todo, inclusive el mismo hockey. En 2009 hacía poco que había canchas sintéticas; ahora las jugadoras más chicas ya vienen con otro manejo, es otra cosa... El plantel es tirando a joven, en 2009 la mayoría eran grandes. Y esa juventud que tenemos se siente en la cancha”, opinó la capitana.

"Creo que este equipo -agregó Matilde- tenía mucho hambre de gloria. Siempre entrenó fuerte para conseguir sus objetivos, pero le faltaba creérsela. En estos playoffs sentí que maduramos e hicimos el clic. Somos un equipo joven, con muchas chicas y pocas 'viejas'; logramos el mix perfecto".

Con la hinchada ya dentro de la cancha, el plantel festeja el campeonato.

Para desatar el festejo alocado tras el último penal, Sportiva tuvo que saber lo que es perder dos finales consecutivas en 2018.

“Creo que hay que estar preparado para ser campeón y los últimos dos torneos sirvieron para eso. Entendimos que no hay que merecerlo sino ganarlo", explicó López Izarra.

Monte en semifinales (2-0) y Universitario dos veces fue el camino del blanco en los cruces.

“De a poco voy cayendo, pero no me entra la felicidad en el cuerpo, es algo que no lo puedo explicar. Pasaron muchos años y muchos torneos, y más contra el rival que lo logramos; la verdad que fue hermoso", resumió Itatí.

“En el partido con Monte hicimos un clic como equipo, porque a lo largo del año no habíamos tenido buenos resultados con ninguno de los dos. Pero en las semis nos dimos cuenta de que estábamos para ganar el torneo”, recordó la "Colo".

Clave también en los 60... Lucía le atajó a Valentina Guimaraenz una de las más claras de la tarde.

Lucía vivió un 2019 soñado: fue clave en los penales para su equipo y, también, para que Bahía fuera bronce nacional.

“Estaba muy tranquila y creo que es por ese crecimiento que se vio en los últimos años. Tenía mucha confianza en mí; me siento muy cómoda y muy bien. Pero si las chicas no hubiesen metido los penales, no hubiésemos ganado. Me ayudaron a hacer la tarea más fácil", admitió la arquera puntaltense.

Ximena Garciandia ya metió el cuarto penal decisivo y espera la llegada de sus compañeras. Sportiva era campeón...

Con apenas 18 años y a horas de haber salido campeona con su categoría, Ximena Garciandia metió el penal decisivo que cortó con 10 años de mala racha y desató la alegría que será eterna.

"En ese momento sentí que tocaba el cielo con las manos. Todavía no caigo, pero puedo decirte que soy la persona más afortunada del mundo ¡Soy muy feliz!" cerró Matilde antes de colgar los botines y resumir el sentimiento de todo un club...

Dos de las Ruilópez (Tati y Majo) y la "Colo" encabezan la vuelta olímpica.

El DT campeón

Ni bien terminó el partido, Sergio Nasso se abrazó emocionado con los primeros que encontró a su paso. Luego, unos minutos después, encabezó uno de los tantos festejos en ronda con sus jugadoras. Con la emoción a flor de piel, al menos por un rato...

“Apenas terminó el partido, antes de sentir alegría, sentí alivio... antes de cualquier cosa sentí eso. Dije: listo. Después sí, la alegría que se siente es imposible de explicarla. Necesitábamos ganar, no sé si era justo o no, pero lo necesitábamos. Fue un alivio y una alegría infinita”, admitió Sergio.

"Para mí, nosotros fuimos el mejor equipo el año pasado, fuimos los más regulares. Este año no sé si fuimos el mejor equipo, fuimos los que mejores jugamos los últimos partidos. Somos los campeones, pero no sé si fuimos el mejor equipo; yo creo que Uni fue el más parejo. Nosotros jugamos cuatro partidos contra ellos y perdimos dos (0-2 y 0-3) y empatamos dos (0-0 ambos y triunfando en los shoot out)", señaló el DT campeón, quien fue elegido por la ABH como el mejor del año.

La mejor de todas

Difícilmente Lucía López Izarra olvide lo vivido a nivel deportivo este año.

La "Colo" fue la figura excluyente de las dos finales y, además, fundamental para que el Seleccionado Mayor de Bahía se subiera al podio del Campeonato Argentino.

Todo eso, hizo que fuera elegida como la mejor jugadora del año.

Sofía Macchia regresa con sus compañeras, mientras la "Colo" festeja otra vez el deber cumplido.

“La verdad que no me lo esperaba, estaba en el baño y escuché nada más López Izarra. Me subí al escenario sin saber lo que era y Diego (Andrade, presidente de la ABH) me dijo 'felicitaciones mejor jugadora'. No lo podía creer. Es un mimo al esfuerzo de tantos años, para cerrar este año hermoso que tuve como jugadora, tanto en el club como en el Seleccionado. No le puedo pedir más a este año”, admitió Lucía.

En ambas finales ante Uni, la puntaltense atajó 3 penales en la difinición. Algo igual a lo que había hecho, nada más y nada menos que ante Buenos Aires.

La campaña

El campeón comenzó el año integrando la Zona A, junto con Atlético Monte Hermoso como principal rival.

En esa etapa, el Blanco fue segundo detrás del albirrojo (con la misma cantidad de puntos), sumando 22 unidades, producto de 7 triunfos y un empate (2-2 frente a Monte).

Marcó 85 goles y recibió 22. María José Ruilópez fue la goleadora, con 19 tantos.

Implacable. Majo celebra el primer penal de la tanda. Metió en las 2 finales.

Posteriormente, fue tercero en la Copa de Oro "Nilda Cantú", tras conseguir 19 unidades, con 6 éxitos, una igualdad y 3 caídas.

Entre los mejores, anotó 27 goles y sufrió 12. Eugenia Etulain, con 9 festejos, fue la máxima artillera.

Eugenia Etulain recibió un reconocimiento por su citación a la concentración nacional Sub 21, en manos de Marcela Domench, vicepresidanta de la ABH.

Ya en los cruces, venció a Atlético Monte Hermoso (2-0) y empató las 2 veces ante Universitario (0-0 y 1-1), venciendolo en ambas oportunidades por shoot out (3-2 y 4-1).

En total, Sportiva jugó 21 partidos. Ganó 14, empató 4 y perdió 3. Festejó 115 goles y sufrió 35.

El plantel campeón

-Jugadoras: Matilde Ficcadenti, María Itatí Ruilópez, María José Ruilópez, María Paz Ruilópez, Candela Esandi, Eugenia Etulain, Trinidad Rivas, Paloma Rodríguez, Luisa Cantarelli, Josefina Spinelli, Julieta González Martínez, Rocío Mainetti, Ximena Garciandia, Lucía López Izarra, Abril Burastero, Florencia Orazi, Agustina Grimberg y Katia Devizzi.

-Entrenador: Sergio Nasso.

-Preparador físico: Fernando Agotegaray.

Año perfecto

Con Martina Sánchez como mejor jugadora, Sportiva fue campeón en casa de la Liga Provincial Sub 16.

Además del título de la Primera, Sportiva fue el mejor de la Copa de Oro en Sub 18 y Sub 16. Además, fue tercero en Sub 14.

Sacando el torneo local, fue bicampeón de la Liga Provincial Sub 16 en Bahía y también bicampeón en Sub 18, en el torneo jugado en Tandil.

En Tandil, Sportiva también puso su nombre en lo más alto.

Por un 2020 histórico

El próximo año, Sportiva escribirá otra página histórica cuando dispute por primera vez el Campeonato Argentino de Clubes "A", la elite del hockey nacional a nivel clubes.

Universitario, que ya lo hizo este año, será el otro representante de la ABH.

Se renueva la foto

En cancha de El Nacional, Sportiva había celebrado su último título a nivel local.

Aquel Apertura 2009, el Blanco venció a Atlético Monte Hermoso en la final con gol de María Luz Ruilópez.