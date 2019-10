Hockey: "Estamos felices de seguir haciendo historia para Bahía", dijo Lucía López Izarra

El seleccionado femenino de la Asociación Bahiense de Hockey (ABH) volvió a hacer historia ayer, al subirse por segundo año consecutivo al podio del Campeonato Argentino de Selecciones, la élite del hockey nacional, que se disputó en Mendoza.

Bahía derrotó al pentacampeón Buenos Aires por penales (2-0), luego de empatar 0 a 0 en el tiempo regular e igualó su mejor marca histórica en este certamen.

Para eso, fue clave la actuación de la arquera puntaltense Lucía López Izarra, una de las figuras del naranja.

"Nos propusimos volver a ser protagonistas y se nos fueron dando las cosas, hoy (por ayer) estábamos seguras de que lo podíamos ganar, estábamos convencidas de que podíamos repetir la historia del año pasado. Estamos felices por seguir haciendo historia para Bahía Blanca", dijo la jugadora de Sportiva en diálogo con el canal oficial de la Confederación Argentina de Hockey.

En la definición por shoot out marcaron Agustina Lértora y Luciana Argüello, quienes también habían anotado ante Mendoza en la semifinal.

Con este resultado, Bahía se sube por segundo año consecutivo al podio y consiguió vencer por primera vez en la historia a Buenos Aires.

"Lo de ayer (por la semi ante el local) fue tremendo, el estadio, la gente. Nos propusimos estar tranquilas y hacer lo que vinimos haciendo durante todo el torneo y para lo que vinimos. La verdad que hicimos grandes partidos y una lástima que no se nos dio por penales en la semi. Dejamos todo por llegar a los más alto, que hoy es un tercer puesto de vuelta", agregó la Colo quien también formó parte del 3° puesto del año pasado.

"La definición la viví tranquila, tenía mucha confianza en mí. Sabía que me iba a llegar en algún momento y me llegó. Intenté disfrutarlo, bancar lo más que pude, se me dio y estoy muy feliz", cerró Lucía.

Otra vez entre las mejores

El año pasado, Bahía había conseguido la mejor actuación de su historia en la élite del hockey nacional femenino.

Con un brillante rendimiento, el naranja consiguió la medalla de bronce en 2018 y además tuvo a la mejor jugadora del torneo: Bianca Donati. En un certamen que contaba -entre otras figuras- con Delfina Merino y María José Granatto, quienes venían de ser elegidas como la mejor y la mejor junior del mundo, respectivamente.

Buenos Aires (1º) y Tucumán (2º), completaron el último podio.

De aquel histórico torneo disputado en Capital, las 8 jugadoras de Bahía que repiten son: Lucía López Izarra, Marina Urruti, Bárbara Dichiara, Gabriela Ludueña, Valentina Costa Biondi, María Itatí Ruilópez, Julieta Kluin y Luciana Argüello.

El camino de Bahía en Mendoza

*Jueves

-Bahía 4 (Lértora -2-, Mazars y Costa Biondi) - 0 Misiones (cancha 2).

-Bahía 1 (Mazars) - 1 Tucumán (cancha 2).

*Viernes

-Bahía 0 - 1 Córdoba (cancha 2).

*Sábado (semifinales)

-Bahía 0 (2) - 0 (3) Mendoza (cancha 1).

*Domingo (3° puesto)

-Bahía 0 (2) - 0 (0) Buenos Aires (cancha 1).

El plantel naranja

-Jugadoras:

Valentina Costa Biondi; Ivana Mazars; Luciana Argüello; Bárbara Dichiara; Micaela Gentili; Gabriela Ludueña; Noelia Sueldo; Florencia Donati; Lucía López Izarra; María Itatí Ruilópez; Julieta Kluin; Sofía Macchia; Isabella Orioli; Martina Orioli; Camila Urruti; Marina Urruti; Eugenia Etulain y Agustina Lértora.

-Cuerpo técnico:

-DT: Sergio Nasso.

-AT: Nelson Garay.

-PF: Fernando Agotegaray.

-Cámara: Claudio Retrive.