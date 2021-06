Falleció de COVID-19 la mujer de 34 años que estaba embarazada

Una triste noticia se registró hoy en nuestra ciudad al conocerse el fallecimiento de Paola Nucci, la mujer de 34 años que estaba embarazada.

La mujer se encontraba internada en la Terapia Intensiva del Hospital Privado del Sur y cursaba su quinto mes de embarazo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Paola, quien estuvo 10 días entubada, no registraba comorbilidades o antecedentes de enfermedades preexistentes.

Su pareja Leonardo Kunis dio positivo y posteriormente lo hicieron Paola y su padre, Salvador.

La mujer aumentó sus dificultades respiratorias por lo que fue derivada al centro asistencial con un cuadro severo de neumonía bilateral.

En las últimas horas, su pareja emitió un conmovedor mensaje: "Que decirte mi ángel mi corazón mi vida hoy es el peor día de toda mi vida se q estás en paz y con tu mamá y nuestro hijo solo te pido q me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste, te fuiste junto con mi corazón asiq siempre van a estar en mi alma y nunca me voy a olvidar de nada nunca y siempre vas a estar en mi ser".