El dolor de la encargada de un comedor: "Eso que usted llama sobras es la comida de chicos"

¡Qué bueno! Volvimos a la Argentina de 1920, ¡sobrantes a los pobres!

Ese comentario fue escrito debajo de una publicación que hizo el comedor bahiense Corazones Solidarios para agradecer la donación de un frigorífico y causó mucho dolor en Villa Nocito.

Ante esa situación, Paola Vergara, encargada de la entidad, decidió grabar un mensaje por el mismo medio pidiendo respeto por todas las familias que asisten al comedor, detrás de las cuales "hay muchos chiquitos", y por quien hizo la donación.

"En este momento de pandemia todo lo que se dona es muy importante, no quiero decir que antes no era importante pero ahora estamos en otros tiempos en los cuales uno debe ser muy agradecido. Y la gente que está en este comedor es agradecida. Siendo educado, respetando al otro y siendo agradecido se llega lejos", remarcó Paola.

Y agregó: "Hice una publicación de la entrega de hígado y mondongo, porque me pareció correcto agradecerle al frigorífico (que es una cooperativa de trabajo y luchó muchos años), y al rato llegó ese comentario. La palabra 'sobrantes' me dolió en el alma porque considero que dar un pedazo de hígado, un pedazo de mondongo, una tira de pan, no es ningún tipo de sobra".

Paola dijo que no sabe quién es la mujer que dejó ese mensaje y durante la grabación mostró la cena que una mamá preparó para sus hijos con las donaciones: "Eso que usted llama sobras es la comida de chicos [...] Las familias que vienen al comedor son parte de mi vida, yo no tengo mucha familia, no tengo hijos, pero no me cago en el plato de comida de ellos. Acá nadie se lleva sobras", aclaró.

En diálogo con La Nueva., Paola aseguró que hacer ese descargo la llenó de paz: "Cuando leí el comentario me sentí muy mal y le conté a un par de agrupaciones amigas. Coincidieron en que deje pasar el tema pero realmente me sentía hipócrita si no hacía nada. Me hizo muy mal que en el siglo en el que estamos todavía se marque y se condicione a una persona de bajos recursos como pobre", sostuvo.

"Sé obviamente que hay clases sociales pero considero que no hay por qué marcaras ni señalar con el dedo 'vos sos pobre, vos no', 'vos tenés para comer, vos no'. Me parece muy triste, muy decadente, de mala educación", remarcó.

Paola contó que los años de estudio "en un buen colegio me han enseñado mínimamente a leer y a expresarme, y trato de hacerlo lo mejor que puedo, siempre con educación, sin faltarle el respeto a nadie y tratando de entender todo lo que veo. Me puedo equivocar, pero creo que en esta situación no me equivoqué".

Por último, dejó como reflexión que "uno tiene que medir las palabras y siempre que uno quiera dar una opinión, porque estamos en democracia y uno puede opinar, hay que hacerlo con el corazón y fijándose siempre de no lastimar a nadie".