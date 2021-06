Maurizi: "Si seguimos cuidándonos vamos a tener una buena primavera"

El médico infectólogo Diego Maurizi dijo esta mañana que hay "muchas personas que tuvieron coronavirus o ya tienen la vacuna, por eso es esperable que la curva que estamos teniendo permanezca en estos niveles o vaya bajando en la medida que pasen las semanas".

"Uno debe ser optimista, estamos entrando en una curva de descenso y si seguimos cuidándonos como hasta ahora, vamos a tener una buena primavera. Ese es el mejor mensaje que podemos dar", amplió.

En diálogo con De Palabra, por CNN Radio Bahía Blanca, el profesional contó que "unos días atrás, la guardia del Municipal tenía 20 pacientes esperando para ingresar al hospital o para ser trasladados de acuerdo a su obra social porque eran COVID positivo y no había lugar" y que ahora "no estamos teniendo tantos pacientes; es un dato muy importante".

"Hoy, la principal recomendación que puedo dar es que cualquier persona que tenga congestión nasal o que sienta alguna dificultad, que no lo menosprecie como síntoma, que se aísle automáticamente y que después hable con su prepaga o vaya al centro de salud habilitado para poder hacer el test diagnóstico", comentó.

"En lo posible, que lo haga entre 36 y 48 horas después de haber iniciado los síntomas para que no tengamos un falso negativo —continuó—. Es importante para cortar la cadena de transmisión que cualquier persona se haga el diagnóstico".

Hoy, el Municipio reportó 200 nuevos contagios en Bahía Blanca, bajando el promedio de la última semana a 244 positivos diarios. En tanto, son 4.194 los casos que permanecen activos.

Por otra parte, Maurizi, que trabaja en el Hospital Municipal, recordó que "se trata de un virus respiratorio que se transmite por gotas que exhalamos cuando estamos hablando".

"Las gotas caen a no más de un metro y medio si son gruesas, pero si son finitas quedan suspendidas en el aire; de ahí la importancia de la correcta ventilación de los lugares", explicó.

Además, mencionó la "teoría del contacto" de la que se habló en el inicio de la pandemia y que "paralizó a todo el mundo".

"Nos pasaban videos donde nos mostraban qué pasaba cuando no me lavaba las manos y dejaba todo el lugar contaminado con el virus. Para que el virus contagie debe estar dentro de una célula viva y no en una mesada, por ejemplo. Es importante lavarse las manos, por su puesto, pero no la locura que hicimos al principio de todo, cuando limpiábamos lo que comprábamos del supermercado", detalló.

"Con el protocolo de distanciamiento vamos a transitar este tiempo tranquilos. Esa medida de prevención tiene una eficacia del 80 %; es casi como si uno se pusiera una vacuna", completó.