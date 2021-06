Copa América: "La ilusión está intacta porque somos Argentina y tenemos al mejor del mundo", dijo De Paul

El mediocampista de la selección argentina, Rodrigo De Paul, manifestó que su "ilusión" de hacer una gran Copa América está "intacta" a pesar de que el equipo viene de sufrir un empate sobre la hora ante Colombia por las Eliminatorias.



"La ilusión está intacta. Primero porque somos la Selección Argentina y después porque tenemos al mejor del mundo (por Lionel Messi). Nosotros intentamos estar ahí, sabemos que con él todo es más fácil. Esperemos hacer una gran Copa América, llegar el primer día e irnos el último", expresó De Paul en una charla con prensa oficial de la AFA.



"Los partidos se definen en detalles y a veces no dependen de uno, pero la idea es como hasta ahora, ser protagonistas. Estamos con ilusión, estamos bien, nos preparamos muy bien. Además de todo, creo que la tenemos que disfrutar, porque puede ser un gran torneo para nosotros", agregó el jugador del Udinese italiano.



Tras ir ganando 2-0 en Barranquilla, Argentina terminó 2-2 ante Colombia y resignó dos puntos en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. "Da lástima el resultado, porque creo que por momentos hicimos un muy buen partido. Se opaca un poco por el resultado final. Esos dos puntos que quedaron nos hubiesen dado mucha más tranquilidad", analizó De Paul, y elogió al arquero David Ospina ("hizo un gran partido"), la figura del rival.

El futbolista de 27 años explicó igualmente que el equipo que dirige Lionel Scaloni sigue "en una posición bastante favorable. Hay que quedarse con lo positivo, lo negativo lo mejoraremos porque ya se vio que somos una Selección que le gusta mejorar y que crece partido a partido".



Sobre lo que significa jugar en el seleccionado albiceleste, De Paul contó que "es lo máximo, es como tocar el cielo con las manos. Es el sueño que tenemos todos desde chicos, y muy pocos lo pueden cumplir".



"Disfruto de cada momento acá adentro y me esfuerzo al máximo. Sé que representar a un país no es fácil, existen muchas cosas buenas y otras malas, estás constantemente ante la crítica o ante el elogio, no hay término medio. Pero si ese es el costo por vestir la camiseta, creo que todos lo haríamos una y mil veces. La Selección... escuchar el himno... Ojalá se pueda conseguir algún título, sería coronar todo eso por lo que uno peleó durante tantos años", se ilusionó.