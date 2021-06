Clases: tras retomar la presencialidad, la Ciudad aseguró que no quiere "confrontar con el Presidente"

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, defendió hoy la presencialidad en las escuelas y afirmó que el distrito no quiere "confrontar con el presidente" Alberto Fernández "ni con el Gobierno Nacional".

"Queremos asegurar la presencialidad y no vamos a confrontar con el Presidente ni con el Gobierno Nacional", resaltó la funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta. La ministra sostuvo que este lunes durante la primera jornada de clases en las aulas se registró un 78 por ciento de asistencia.

“Volvimos a la presencialidad que teníamos antes del día de las restricciones. Eso demuestra la confianza de las familias y que todos creen en que los chicos pueden cumplir los protocolos y pueden quedarse. También demuestra la vocación enorme que tiene la mayoría de los docentes”, resaltó Acuña.

En declaraciones radiales, la funcionaria porteña respondió las críticas del Presidente, que ayer dijo que los distritos que regresaron a la presencialidad "juegan con fuego" y van a "quemar a los argentinos".

"Cuando suspendieron la presencialidad evaluamos todo. A medida que aumentaba la discusión entre los dirigentes políticos, menos familias decidían mandar a los chicos a las escuelas porque se sentían rehenes de una discusión que no les pertenecía y porque les hacía perder la confianza. Como nosotros queremos realmente asegurar la presencialidad, no vamos a confrontar con el Presidente ni con el Gobierno nacional. Queremos seguir trabajando para encontrar un acuerdo”, indicó Acuña.

A la vez, afirmó que ayer participó del regreso a clases en una escuela junto al senador nacional Esteban Bullrich porque “quería compartirlo con él porque fue quien" la "convocó al ministerio y porque es un amigo”. “Fue una linda mañana porque pude compartirla con Esteban y por ver la alegría de los chicos al volver a la escuela”, agregó la ministra de Educación de la Ciudad.

Ayer, el presidente Alberto Fernández lanzó una dura advertencia a la Ciudad, Córdoba y Mendoza por retomar las clases presenciales y afirmó que esos distritos "están jugando con fuego" y van a "quemar a la gente".

Al cuestionar la decisión de regresar a las aulas pese a estar en alerta epidemiológica, Fernández enfatizó: "Es jugar con fuego. Lamento que ese fuego va a quemar a los argentinos y las argentinas de esos lugares. En Alemania, cuando hay 150 personas cada 100 mil habitantes contagiados se suspenden las clases presenciales. En todos estos lugares de los que hablamos, la tasa es de 600 o 700 casos cada 100 mil habitantes: cuatro veces la tasa que marca Alemania para suspender las clases. Por eso nosotros recomendamos suspender las clases".

"Marco todo esto para que la gente entienda que no es un hecho caprichoso nuestro. Nosotros no le queremos arruinar la vida a los cordobeses, a los porteños o a los mendocinos. Nosotros queremos cuidar a la gente", recalcó el Presidente, en declaraciones a la AM 990.