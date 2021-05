Alexander Zverev destronó al "Rey de la Arcilla" en el patio de su casa

El alemán Alexander Zverev dio el batacazo de la jornada en la Caja Mágica y sacó boleto a las semifinales del Masters 1000 de Madrid (España), con disputa sobre polvo de ladrillo.

Zverev, 5° preclasificado del certamen, derrotó nada menos que al español Rafael Nadal, máximo aspirante al trono y el jugador más exitoso de la historia sobre tierra, por un doble 6-4, en una hora y 44 minutos de partido.

Fue la tercera victoria del “Principito”, campeón en Madrid en 2018, sobre Rafa en su carrera (Nadal lidera el historial 5-3), pero la primera sobre polvo de ladrillo; halago que pocos jugadores tuvieron ante el mallorquín en su superficie predilecta.

