Carrió: "Cristina Kirchner y Alberto Fernández no pueden resolver la cuestión del poder"

La co fundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió evaluó hoy que el principal problema del país es que "Cristina Kirchner y Alberto Fernández no pueden resolver la cuestión del poder, sobre todo en la economía" y cuestionó el rol del Presidente.

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que Fernández es un presidente "absolutamente sin poder" y consideró que "por eso se enoja tanto con la oposición", al tiempo que habló de una "crisis en el seno del Gobierno".

Carrió evaluó: "El problema hoy es que Cristina y Alberto no pueden resolver la cuestión del poder, sobre todo en la economía".

"La excusa es la Secretaría de Energía, pero el tema es que ella (Cristina Kirchner) no quiere a (el ministro de Economía, Martín) Guzmán, cree que es un enviado del Fondo Monetario cuando es el único factor de credibilidad que tiene este Gobierno, mínimo, pero lo tiene", agregó la exdiputada.

En este sentido, Carrió sostuvo que "un Gobierno no puede estar frente a todas las crisis, porque cuando construye todas las crisis se aniquila a sí mismo" y agregó: "No hay crisis en la Justicia, algunas decisiones nos gustan y otras no, pero no hay una crisis, tampoco en el Congreso, hay una crisis en el seno del Gobierno".

Según la referente opositora, a ello se suma que "tienen una crisis sanitaria por impericia en la compra de vacunas, en la provincia de Buenos Aires hay un enorme problema sanitario, y tienen una crisis económica por la alta inflación que no pueden bajar y por la falta de sostén que tiene el ministro de Economía".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Respecto de los últimos actos del Presidente, Carrió sostuvo además que "hay un grito público contra la Corte, la oposición, pero hay gritos en privado entre Cristina con su hijo (el diputado Máximo Kirchner), con Fernández, con Guzmán, con los gobernadores, no tiene nada que ver ni (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, ni el fallo de la Corte".

Por otra parte, al ser consultada sobre las diferencias entre "duros y moderados" dentro de Juntos por el Cambio y sobre su alineamiento, Carrió afirmó que ella forma parte de la "línea moderada".

"Yo estoy en la línea moderada desde siempre. Algunos me dicen que yo siempre fui halcón y sí, soy halcón cuando los presidentes están arriba y son corruptos, pero no golpeo a los que están abajo", sostuvo la líder de la Coalición Cívica, en alusión a Fernández.

La exdiputada aseguró que tiene "buena relación" con todas las figuras de la oposición incluida la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que integra el "ala dura", pero ratificó que se "identifica" con la línea discursiva del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es partir la Argentina, yo no quiero eso", sentenció Carrió.

"Yo creo en la democracia, creo que la salida no es radicalizarse ni por un extremo ni por el otro, ni con el kirchnerismo ni con una oposición que no conduzca a la unidad de la Argentina", afirmó la dirigente.

En la misma línea, agregó: "El futuro de la Argentina tiene que estar en una salida democrática, republicana, pluralista y moderada, porque la falta de moderación nos lleva a la partición de las sociedad y las sociedades partidas solo llevan a guerras civiles". (NA)