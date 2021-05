Edgardo Streitenberger, bioquímico y jefe del departamento de Biología Molecular en IACA Laboratorios, aseguró hoy que "en base a las búsquedas que se están realizando, se está empezando a ver cada vez más la circulación de las nuevas variantes; ya no es lo que circulaba el año pasado, sino que aparecen variantes del virus".

"Esa aparición es importante seguirla por varias razones. En primer lugar porque algunas de ellas son muy contagiosas. También se evalúa la posibilidad de que esta variante escape a la inmunidad y que alguien que tuvo la enfermedad pueda volver a contagiarse. La tercera, es que escape a la vacuna y habría que vacunarse todos los años a todo el mundo", detalló.

En diálogo con De Palabra, por CNN Radio, el profesional mencionó que en Bahía Blanca existe "una vigilancia epidemiológica" mientras se desarrolla la segunda ola de contagios de coronavirus.

"Lo que hacemos en el laboratorio es por voluntad propia, pero además aportamos muestras a un plan nacional de vigilancia que es el Proyecto PAIS. La idea es tratar de prevenir y de evitar la diseminación del virus", sostuvo.

"La cuestión no pasa porque la cepa sea más agresiva —continuó—, sino que al ser más contagiosa la proporción de individuos que necesita atención médica es mayor. Y si el sistema sanitario colapsa, la gente muere. En India, por ejemplo, no hay oxígeno; está tan colapsado el sistema que la gente no tiene atención y se llega a casos fatales".

Streitenberger dijo que gracias al estudio local "a fines de abril detectamos un caso de Manaos y después dos más".

"Luego aparecieron más variantes. Las cepas circulan a nivel país en un 30 a 40 % y acá se está empezando a ver. No es de extrañar que si esto se descontrola pueda aparecer una variante de Buenos Aires. Hay que tomar conciencia y no bajar la guardia. Sabemos cuáles son las medidas de prevención y hay que usarlas", finalizó.