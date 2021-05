Hoteleros y gastronómicos: "No es cuestión de tirar medidas al voleo que destruyen todo"

El secretario de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Bahía Blanca, Rodolgo Perata, habló esta mañana sobre la situación que está atravesando el sector ante las nuevas restricciones por la pandemia del coronavirus.

"Lo pasado dejó a muchos en el camino, se perdieron muchos puestos de trabajo, el grueso del sector está endeudado, ya no sirve que haya créditos porque no se pueden pagar las cosas", expresó en diálogo con De Palabra en CNN Radio Bahía Blanca.

En ese sentido, remarcó: "La política instaló un falso dilema respecto a la salud" y agregó que "la salud no es solo la posibilidad de contagiarte, la salud involucra todo, la pandemia no la niega nadie, pero hay muchos factores por los que podés morirte".

Al respecto, Perata aseguró que "si no trabajas y producís, no comes y te morís". "Nadie duda que hay que tomar medidas, pero no son estas; estamos mirando cómo trabajan los demás y nosotros no, cuando hemos desarrollado protocolos y nos los impusimos", resaltó.

"No es cuestión de tirar medidas al voleo que están destruyendo todo", sentenció Perata.