El doble golpe que dejó contra las cuerdas al campeón Lakers

Una jornada de acciones individuales espectaculares de LeBron James, goleador de su equipo con 25 puntos, no fue suficiente para el campeón defensor Los Ángeles Lakers.

La gran noche colectiva de Phoenix Suns prevaleció en el Staples Center para ganarle al local por 100 a 92 e igualar en 2 la serie de cuartos de final (Conferencia Oeste) de la NBA.

El base Chris Paul, con 18 puntos, fue la gran figura de unos Suns que rindieron parejo y que terminaron con 6 jugadores con doble dígito en puntos.

Los Lakers, además, sufrieron la importante baja del centro Anthony Davis, quien se retiró lesionado en su tobillo izquierdo en el entretiempo.

El quinto partido se jugará el martes venidero.

Por su parte Atlanta Hawks dio otro paso hacia la clasificación a semifinales de la Conferencia Este, al ganarle este domingo a New York Knicks por 113-96.

La gente muy joven piensa que el odio entre @kingjames y @bossmann99 empezó en esta serie No señores, estos 2 tienen pique desde el Game 1 de @cavs vs @celtics en 1ra ronda en los playoffs de la temporada 14/15 #NBA #NBAPlayoffs #NBATwitter #ThatsGame #LakeShow #WeAreTheValley pic.twitter.com/wwy7GY08xX

La serie favorece a Atlanta por 3 a 1, luego de una gran producción que tuvo como pilares a Trae Young (27 puntos), John Collins (22) y Danilo Gallinari (21).

El miércoles, el quinto juego.

Esta noche jugarán Dallas Mavericks (2)-Los Ángles Clippers (1) desde las 22.30. En estos momentos, el cuarto entre Boston Celtics (1)-Brooklyn Nets (2).

Mirá la lesión de Anthony Davis:

Here's where Anthony Davis injured his groin..

Full video: https://t.co/kvZlg5xxgH

Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns. pic.twitter.com/BGkbVDspsf