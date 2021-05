Tras lo ocurrido en Mónaco: el accidente de Leclerc en clasificación podría cambiar el reglamento

Lo ocurrido en la prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 del pasado fin de semana, abrió la puerta al debate y motivó a los directivos de turno a evaluar modificaciones.

El golpe de Charles Leclerc con su Ferrari interrumpió la tanda a segundos de su conclusión y privó a sus adversarios intentar bajar el tiempo que, a la postre, le otorgó la Pole Position para la competencia, ganada por el holandés Max Verstappen.

Si bien no se puso en duda la intencionalidad del monegasco, quien no pudo ser de la partida el domingo por problemas en su monoplaza (hablan que Ferrari no quiso reparar para no penalizar 5 puestos), lo ocurrido podría generar algún cambio reglamentario para el futuro.

Michael Masi, director de carrera, señaló que “Como siempre que ocurren este tipo de cosas, la F1, los equipos y la FIA analizan el caso y consideran lo que hay que hacer. Conozco la norma de la Indy, que también se aplica en otros campeonatos internacional y nacionales, y lo analizaremos junto a las partes implicadas para decidir si es adecuado o no tomar alguna medida similar”.

La reglamentación a la que se refiere es la de anular el mejor tiempo rápido de aquel piloto que provoque la aparición de una bandera roja, con su consiguiente suspensión, en una sesión de clasificación.

Masi recalcó que el accidente de Leclerc fue estudiado y se llegó a la conclusión de que había cometido un error involuntario en la curva 15 de Montecarlo.