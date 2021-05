Del mundo interior de una chica con Asperger sale el libro que la ayuda a mostrar sus emociones

Por Gustavo Pereyra

Samira, una chica de 24 años con síndrome de Asperger, tomó una de las tantas historias que le rondaban en la cabeza y en menos de un año le dio forma de novela. La tituló Cristalino y la presentó la semana pasada en una cervecería de Punta Alta.

“Sufro de un trastorno que me impide expresar bien mis sentimientos con las personas. Gracias a estar en mi mundo interno, pude plasmar esta novela en un año. Más que nada, pude hacer realidad todo lo que llevo adentro con arte, dibujos y con el relato”, cuenta Samira Scipioni.

Explica que la diagnosticaron hace 6 años y que con terapia psicológica todo va bien. “Quiero que se tome conciencia del síndrome de Asperger y que disfruten del libro. El protagonista tiene mucho de mi forma de ser”, señala.

Según adelanta, el Cristalino “tiene partes de romance, de fantasía y de ciencia ficción”. También tiene dibujos suyos.

La trama gira en torno a Morgan Petrov, un anciano que vive en Dresde, Alemania, y que tiene un cristal de cuarzo con poderes mágicos. Aunque él no sabe que la pieda tiene esas cualidades, existe Lurius, una entidad de otra dimensión, que sí y que emprende un viaje a la Tierra para engañarlo ofreciéndole su amistad y poder quitársela.

“Lurius se da cuenta de que la piedra pierde poder en su dimensión y vuelve a la Tierra para llevarse a Petrov”, cuenta Samira. En esa nueva dimensión es donde el protagonista vive la serie de aventuras y vicisitudes que motorizan el relato del libro.

“El personaje principal es retraído y tímido como soy yo. No sé por qué elegí a un anciano de protagonista. Me gustó. Pero después pasan cosas… no es tan anciano que digamos”, revela.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Cristalino debe su nombre a un poema que ocurre dentro de la trama de la novela, en un pasaje donde el personaje femenino de Jade Dumbler está ante una situación trágica, en un puente sobre un lago.

Este puente dulce

suministrándome calidez

deseo con ansias

sumergirme en este lago

tan cristalino como mi alma

Y la verdad

nada lo podrá manchar

En este cuento mágico

llamado existencia

me ahogo en tus lágrimas

buscando una respuesta

porque el reloj de arena

nos advirtió que el tiempo terminaría.

La novela también aborda una cuestión fundamental para el ser humano: “Es un poco reflexivo porque toco el tema de la muerte abiertamente. En el libro, está la dimensión de los muertos, que simboliza lo bello de la muerte. La muerte también es belleza. Todo tiene su punto mágico y su resplandor”, dice Samira.

“Publicar un libro es difícil, pero a mí se me dio rápido”, asegura Samira, que contó con el apoyo de la escritora y amiga de la familia Bety Ferrer como correctora y del concejal del Frente de Todos, Rodrigo Sartori, con fondos para la edición.

Samira está terminando la Secundaria y le gustaría estudiar Informática. Está compenetrada en la lectura de la novela distópica “1984”, de George Orwell y del célebre “Grandes esperanzas”, de Charles Dickens. Por ahora, disfruta de la literatura clásica porque “el estilo de libros como los de Harry Potter mucho no me gustan”.

Sobre su condición, explica que “el Asperger es un trastorno del espectro autista. Tengo dificultades en la sociabilidad, pero mi inteligencia es normal. En mí, es como tener un síntoma leve de esquizoide y leve de autista.”

El Asperger es para toda la vida. Lo importante es que se pueda visibilizar. La gente nos tacha de raros o soberbios y es mejor que se conozca más del tema”, dice Samira.

Según la Asociación Asperger Argentina, es una condición del neurodesarrollo sin causas conocidas y existe el consenso de que no se produce ni por problemas afectivos ni por el tipo de educación recibida. “El término trastorno está siendo reemplazado por el de condición, conforme se entiende que es sólo una variación más de la diversidad humana”, dice.

Estadísticas internacionales dan cuenta de que uno de cada 50 chicos posee un diagnóstico del espectro autista, entre los que se encuentra el Asperger. Aunque hay diversos cuestionarios para identificar qué niños, adolescentes o adultos podrían tener el síndrome, el diagnóstico debe hacerlo un profesional.

Muchas personalidades han revelado que tienen Asperger: el magnate Elon Musk, el actor Anthony Hopkins, la activista Greta Thunberg o el matemático y premio Nobel John Nash, conocido por la película “Mente brillante”.

Más de la novela

Cristalino, de edición limitada, se puede conseguir por Whatsapp al 2932 573013, a un valor de $500. La editorial es Salto de Canguro y el diseño de tapa es de Alejandro Di Valentín.

“Esta historia nos saca de la cotidianeidad y al final nos deja una sensación de esperanza, primero de que habrá una segunda novela, y después que se puede lograr lo que uno quiere y sueña”, dijo la escritora local Bety Ferrer en la presentación.