Yohana Arias y Silvina Ocampos se lanzan a la conquista del “Ecuador”

Una es bahiense y la otra puntaltense. Esmeradas atletas que supieron ganarse, a fuerza de mucho trabajo, el mérito de ser reconocidas entre las mejores de Sudamérica.

Yohana Arias Dominella y Silvina Ocampos tienen previsto partir, el próximo miércoles, hacia Guayaquil (Ecuador), cita del 52° Campeonato de Atletismo Sudamericano a desarrollarse entre el 29 y el 31 de este mes.

Sin embargo, en la últimas horas, según se indicó desde CADA (Confederación Argentina de Atletismo), habrían surgido problemas con los vuelos y pasajes, por lo que la lista inicial de 50 atletas -al principio eran más de 80- se podría ver reducida a sólo 15 (los que tienen chances de clasificar a los Juegos Olímpicos), lo que perjudicaría a ambas campeonas nacionales y a otros tantos deportistas que se ganaron el derecho de manera legítima.

Cabe destacar, además, que hasta último momento el torneo tenía como sede de realización a nuestro país.

Yohana y Silvina son taurinas –la primera nació en 1994 y los cumplió el pasado 15 y la segunda el 10 (1996)- y están en su mejor momento en los estrictamente deportivo.

“¿Cómo la veo a Silvina? Somos muy amigas. Es un placer compartir este viaje. Está en su mejor momento, con un gran grupo de trabajo y marcas para pelearle a las mejores”, dijo Yohana.

“¿Qué pienso de Yohana? La veo muy bien. Está súper enfocada y con ella compartimos parte del equipo de entrenamiento, nutricionista y el preparador físico. Es una persona muy comprometida, ejemplo a seguir”, sostuvo Silvina.

Bicampeona nacional

“Cuando se suspendió lo de Argentina hubo un poco de incertidumbre. Al confirmar una nueva sede la motivación creció y las expectativas son enormes”, dijo Yohana Arias Dominella, bicampeona nacional de lanzamiento de jabalina.

La lista se redujo en un 30 por ciento (de 84 a 50 atletas), pero Yohana y Silvina están firmes.

“Mi vida como atleta es muy exigente. Aprendí a organizarme para hacerlo compatible con otras actividades. Estudié una carrera universitaria, me recibí, aunque nunca dejé de hacer deporte”, sostuvo Yohana, la abogada recibida en 2020.

“Doy clases, ayudando a Patricia Nadal (profesora de atletismo), con chicos menores y atletas federados. Colaboro en la preparación física y tengo a mi cargo, además, unas 10 señoras adultas. Todos los días aprendo de ellos”, reveló.

-¿La parte física requiere de una planificación?

-Una planificación de ejercicios con el kinesiólogo. Se hace de manera preventiva, para evitar lesiones.

-¿Cómo se compone tu grupo de trabajo?

-Con Juan Ignacio Carballo, Mauricio Villalba, Antonella Del Moro, Nicolás Schamberger, Pablo Kessler, Andrés Biasi, Patricia Nadal, Natalia Coronel, Javier Miralles, Nicolás Martínez (Mazovia Gym). Y el agradecimiento al consultorio Active Kinesio, donde atiende mi kinesiólogo.

-¿Entrenás seis días a la semana?

-(Risas). Y descanso los domingos. Son dos turnos diarios que incluyen preparación física en el gimnasio y, por la tarde, dedicación exclusiva en la pista, donde se hace hincapié en cuestiones técnicas del lanzamiento de jabalina; o bien de salto, movilidad de vallas y lanzamientos múltiples. Utilizamos elementos técnicos como bala y pelotas de 2 o 3 kilogramos.

-¿Qué valor le das a los últimos dos nacionales?

-Siento felicidad. Mi objetivo, en los torneos provinciales y nacionales, es ganar. Apunto más a la medalla que a la marca. Cuando estoy relajada las marcas se van dando.

-¿Cómo estás para el Sudamericano?

-Estoy en mi mejor momento. En marzo obtuve la mejor marca desde que compito (52,78). Es el reflejo de un trabajo de muchos años.

-¿En qué posición llegás?

-Hoy estoy quinta, detrás de dos brasileras y dos colombianas. La primera se aleja bastante, por encima de los 60 metros; las otras tres se sitúan en un rango de 53 a 57 metros.

-¿Soñás con una Olimpiada?

-Sí. Hay que ser paciente, porque depende de un proceso. El Sudamericano será un linda medida para proyectar lo que viene.

-¿Conocés Guayaquil?

-No. El clima es diferente, pero la motivación es grande. Voy a conocer una pista nueva, es un privilegio.

-¿Quiénes son el sostén de este buen momento?

-Familia, amigos y equipo de trabajo. No tengo sponsor, pero sí un respaldo que agradezco de CADA y la ayuda, en alimentación, de la dietética Toy.

-No nombraste a tu sobrinita...

-Sofía. Mi debilidad. Por estos días estaba arrancando a comer; siempre estoy pendiente de ella.

La marca de Silvina

Silvina es una verdadera luchadora. Además de atleta, ejerce como enfermera en el Hospital Penna. Dedica 5 horas diarias a entrenar y está considerada como una de las mejores saltadoras –es tricampeona nacional- de salto triple.

“Me recibí en 2019 en el Hospital Penna; pero entré a trabajar en el momento más difícil, con toda la incertidumbre del coronavirus”, señaló.

Como atleta, tiene en su poder la segunda mejor marca histórica del país en la prueba, los 13,30 metros –a 61 centímetros de Andrea Ávila- y va por más.

“Mi profesión requiere de estar atenta y ocupada. Se viven momentos estresantes, pero trabajamos con todos los protocolos, nos cuidamos, usamos equipos de protección y barbijo. Igual siempre está la incertidumbre”, reveló.

Silvina contó que proviene de una familia de enfermeros: su abuela Belarmina “Beba”, su mamá Nancy y su tía Marisa.

-¿Cómo llegaste al atletismo?

-Por mis vecinos Sergio y Mauro, que son como hermanos. Me invitaron cuando cumplí los 14. Empezamos a ir con mi hermano, pero él dejó enseguida y yo no pude parar.

"Al principio me entrenaba para el salto en alto y no me gustaba. Después apareció esto y me salía natural. Aprendí las formas y cómo hacer para mejorar. Voy mezclando lo que hice en la pista con el gimnasio y soy cuidadosa con la comida.

“Agradecida a mi equipo de trabajo: Juan Carballo (preparador físico), Andrés Biassi (nutricionista), Gabriel García (del gimnasio Coliseo de Punta Alta), Daniel Bravo, entrenador del club Luz y Fuerza y la kinesióloga Cecilia Grigelli. En Bahía, Natalia Coronel me ayuda en la parte psicológica y de energía”, contó.

-¿Cómo andás con la marca?

-Superé la mínima en el Provincial y repetí en el Argentino. A nivel sudamericano estoy entre las tres primeras. Ando en 13,30 y para hacer podio necesito superar los 13,50. Apunto a superar los 14 metros para ir al Mundial de Eugene, Estados Unidos, en agosto de 2022”, aseguró.

-Estás ahí del récord Argentino.

-De una gran atleta como Andrea Ávila. Me gustaría alcanzar esa meta, siempre la vi como algo gigante, de gran inspiración.

-¿En Punta Alta recibís muestras de apoyo?

-Si. Me lo expresan a través de las redes sociales. Y lo hacen con todos los chicos del club. Soy privilegiada y agradecida por todo.